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提升閱讀風氣 中市校園圖書館打造社區共讀站

發稿時間：2018/06/06 12:10

最新更新：2018/06/06 13:27

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為了讓學校閱讀空間擴展到社區共讀，台中市政府補助高中職、國中小學執行「學校社區共讀站」，營造咖啡廳的舒適氛圍，以提升全市的閱讀風氣。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月6日為了讓學校閱讀空間擴展到社區共讀，台中市政府補助高中職、國中小學執行「學校社區共讀站」，營造咖啡廳的舒適氛圍，以提升全市的閱讀風氣。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）為了讓學校閱讀空間擴展到社區共讀，台中市政府今天表示，經補助58所高中職、國中小學執行「學校社區共讀站」後，今年將再推動45所學校，以提升全市的閱讀風氣。

為推動市區圖書館與校園合作，台中市文化局表示，市立圖書館自105年推動團體借閱證至今，已有超過1300件申請，借閱類型以童書居多，許多老師會利用市圖團體卡借閱證一次可借500冊書籍的優勢，打造班級閱讀空間及營造出小型圖書室的氛圍，提升學生閱讀的興趣。

在打造學校及社區共享閱讀資源方面，市府指出，積極爭取106至109年「前瞻計畫─社區共讀站」補助，投入新台幣3175萬元經費，共58所高中職及國中小學獲得補助，繼去年完成台中高工等校後，今年將繼續推動45間學校的社區共讀站，目前陸續進入製圖階段，打造校內師生和社區民眾都能善用的圖書資源。

文化局表示，學校社區共讀站目前陸續進入規劃設計階段，整合設計後的新圖書室，將營造出像誠品書店或咖啡廳的舒適氛圍，提供師生、社區民眾都能善用閱讀資源，以提升全市的閱讀風氣。

文化局表示，目前市立圖書館共有6輛行動圖書車，投入各區國小駐點服務，最遠達梨山，去年共服務98所國小、4所幼兒園及台中戒治所、國軍台中總醫院、社區及超商門市等，共行駛3萬9296公里、提供2047場次服務，借書冊數達24萬5260冊，較103年成長約43.52%，讓偏鄉學校擁有更多閱讀資源，也擴大館藏流通據點。（編輯：劉政權）1070606

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