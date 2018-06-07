/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate SpadeNBA谷阿莫陳偉殷
>rss

缺水瘦一圈 嘉明湖變荷包蛋

發稿時間：2018/06/07 12:11

最新更新：2018/06/07 13:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖因沒有雨水注入，水位嚴重下降，目前剩下6分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月7日在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖因沒有雨水注入，水位嚴重下降，目前剩下6分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）不僅平地乾旱，山區也缺水，天使的眼淚－嘉明湖「瘦」了一圈，水位剩下6分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。

今年至今未出現梅雨季節，台東平地雨量比往年少，在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖也因沒有雨水注入，水位嚴重下降。

「嘉明湖熊出沒企業社」高山協作員邱冠中今天表示，在嘉明湖當高山揹工多年，第一次看到嘉明湖「這麼瘦」，5月間水位一度只剩下一半，前幾天有下雨，回升到6成。

邱冠中說，今年至今山區未出現豪大雨，沒有充沛的雨水注入，使得嘉明湖水位下降，目前的水位大概只有6成，通常必須有颱風或是連續2天豪大雨，才會滿水位。

揹工呂安順說，嘉明湖瘦了一圈，有山友形容就像甜甜圈，也有登山客說「像荷包蛋一樣」。不過，這種天氣到嘉明湖最適合。

根據中央氣象局資料，南橫公路向陽遊樂區的年雨量在民國105年是3896毫米，106年是4828毫米，今年至6月僅有709毫米。

邱冠中說，目前嘉明湖山屋因林務局台東林管處幾年前增設了蓄水設施，目前尚未缺水，不過僅夠飲水和炊事使用，建議不要刷牙和洗手。

林務局台東林管處副處長黃群策呼籲登山客，攀登嘉明湖步道要備足飲水，千萬不要生飲嘉明湖的水，嘉明湖水常有野生動物飲用，可能有衛生問題，山友可以在第1個避難屋向陽避難屋備足水上山。

嘉明湖海拔3310公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，山友譽為天使的眼淚，布農族人叫它月亮的鏡子，目前直徑約70公尺左右，從橢圓形變成圓形。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070607

嘉明湖海拔3310公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，山友譽為「天使的眼淚」，布農族人叫它月亮的鏡子。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月7日嘉明湖海拔3310公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，山友譽為「天使的眼淚」，布農族人叫它月亮的鏡子。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月7日
今年至今未出現梅雨季節，台東平地雨量比往年少，嘉明湖也因沒有雨水注入，水位嚴重下降，有山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月7日今年至今未出現梅雨季節，台東平地雨量比往年少，嘉明湖也因沒有雨水注入，水位嚴重下降，有山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月7日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP