缺水瘦一圈 嘉明湖變荷包蛋

在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖因沒有雨水注入，水位嚴重下降，目前剩下6分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年6月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）不僅平地乾旱，山區也缺水，天使的眼淚－嘉明湖「瘦」了一圈，水位剩下6分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。



今年至今未出現梅雨季節，台東平地雨量比往年少，在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖也因沒有雨水注入，水位嚴重下降。



「嘉明湖熊出沒企業社」高山協作員邱冠中今天表示，在嘉明湖當高山揹工多年，第一次看到嘉明湖「這麼瘦」，5月間水位一度只剩下一半，前幾天有下雨，回升到6成。



邱冠中說，今年至今山區未出現豪大雨，沒有充沛的雨水注入，使得嘉明湖水位下降，目前的水位大概只有6成，通常必須有颱風或是連續2天豪大雨，才會滿水位。



揹工呂安順說，嘉明湖瘦了一圈，有山友形容就像甜甜圈，也有登山客說「像荷包蛋一樣」。不過，這種天氣到嘉明湖最適合。



根據中央氣象局資料，南橫公路向陽遊樂區的年雨量在民國105年是3896毫米，106年是4828毫米，今年至6月僅有709毫米。



邱冠中說，目前嘉明湖山屋因林務局台東林管處幾年前增設了蓄水設施，目前尚未缺水，不過僅夠飲水和炊事使用，建議不要刷牙和洗手。



林務局台東林管處副處長黃群策呼籲登山客，攀登嘉明湖步道要備足飲水，千萬不要生飲嘉明湖的水，嘉明湖水常有野生動物飲用，可能有衛生問題，山友可以在第1個避難屋向陽避難屋備足水上山。



嘉明湖海拔3310公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，山友譽為天使的眼淚，布農族人叫它月亮的鏡子，目前直徑約70公尺左右，從橢圓形變成圓形。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070607





嘉明湖海拔3310公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，山友譽為「天使的眼淚」，布農族人叫它月亮的鏡子。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107年6月7日