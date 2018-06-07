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澎湖萬安演習 馬公市景宛如空城

發稿時間：2018/06/07 14:58

最新更新：2018/06/07 15:26

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澎湖地區萬安41演習7日下午施放警報，人車全部疏散，整個市區街道顯得冷清，宛如一座空城。中央社　107年6月7日澎湖地區萬安41演習7日下午施放警報，人車全部疏散，整個市區街道顯得冷清，宛如一座空城。中央社　107年6月7日

（中央社澎湖縣7日電）澎湖地區萬安41號演習，今天下午施放警報，人車全部疏散，原本漫步街頭的遊客也配合疏散，整個市區街道顯得冷清，宛如一座空城。行政院動員會報副統裁官何陽徵視導演習，讚譽有加。

澎湖地區萬安41號演習在今天下午1時30分預告警報施放，人車一律就近避難與交通管制，商家住戶也一律關閉門窗和熄滅燈火。

只見馬公市人車在警報施放後，在執勤人員引導下，就近避難，市區街道淨空，頓時由喧囂變成冷清，宛如一座空城。

澎湖縣長陳光復陪同行政院動員會報副統裁官何陽徵等人一一視導防情傳遞、警報發放、人車疏散、防空避難等演習過程。

馬公市原本熱鬧的街景，頓時冷冷清清。何陽徵對於參演單位的認真投入、圓滿完成，讚譽有加。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

澎湖地區萬安41號演習7日下午施放警報，澎湖縣長陳光復（中）陪同行政院動員會報副統裁官何陽徵等人一一視導防情傳遞、警報發放、人車疏散、防空避難等演習過程。中央社 107年6月7日澎湖地區萬安41號演習7日下午施放警報，澎湖縣長陳光復（中）陪同行政院動員會報副統裁官何陽徵等人一一視導防情傳遞、警報發放、人車疏散、防空避難等演習過程。中央社 107年6月7日
澎湖地區萬安41號演習在7日下午1時30分預告警報施放，員警協助人車就近避難與交通管制，讓整個市區街道顯得冷冷清清。中央社 107年6月7日澎湖地區萬安41號演習在7日下午1時30分預告警報施放，員警協助人車就近避難與交通管制，讓整個市區街道顯得冷冷清清。中央社 107年6月7日
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