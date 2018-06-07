幼安手工月桃粽 飯店業者認購送愛心

端午節將屆，苗栗幼安教養院老師帶領身心障礙學員手工製作月桃粽義賣，但今年銷售狀況不佳，有飯店業者7日認購近500顆粽子，盼拋磚引玉送愛心。中央社記者管瑞平攝 107年6月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗幼安教養院每到端午節前夕，由老師帶領身心障礙學員手工製作月桃粽義賣，不過今年景氣差，銷售狀況不佳，飯店業者得知後，今天認購近500顆粽子，希望拋磚引玉送愛心。



幼安教養院表示，為了培養身心障礙學員也能夠擁有一技之長，成立幼安烘培坊，請來專業廚藝老師，教導院生烹調各式點心，因應端午節到來，特別採用手工方式，製作客家月桃粽。



但今年因為景氣較差，原本預定要義賣8000顆月桃粽，截至目前為止僅賣出約6成左右，買況不如預期；苗栗市王府大飯店董事長余文忠得知後，二話不說，立即訂購將近500顆，幫院生加油打氣。



余文忠表示，王府飯店默默幫助幼安教養院已經長達10餘年，剛開始是帶著員工和院生一起過聖誕節，近年來開始採購烘培坊的產品，更是秉持「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的理念，希望幼安教養院的「歡喜兒」未來也能夠自食其力。



余文忠指出，每次看到院生滿臉笑容的樣子，心裡不知不覺也會跟著高興起來，未來向幼安訂購的月桃粽，也將轉送華山基金會、廣福居等社福單位，把愛心散發給更多需要幫助的人，也呼籲民眾多多支持幼安的「愛心月桃粽」。（編輯：方沛清）1070607



