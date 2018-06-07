/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傅達仁NBA陳偉殷谷阿莫
>rss

幼安手工月桃粽 飯店業者認購送愛心

發稿時間：2018/06/07 18:17

最新更新：2018/06/07 19:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
端午節將屆，苗栗幼安教養院老師帶領身心障礙學員手工製作月桃粽義賣，但今年銷售狀況不佳，有飯店業者7日認購近500顆粽子，盼拋磚引玉送愛心。中央社記者管瑞平攝　107年6月7日端午節將屆，苗栗幼安教養院老師帶領身心障礙學員手工製作月桃粽義賣，但今年銷售狀況不佳，有飯店業者7日認購近500顆粽子，盼拋磚引玉送愛心。中央社記者管瑞平攝　107年6月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗幼安教養院每到端午節前夕，由老師帶領身心障礙學員手工製作月桃粽義賣，不過今年景氣差，銷售狀況不佳，飯店業者得知後，今天認購近500顆粽子，希望拋磚引玉送愛心。

幼安教養院表示，為了培養身心障礙學員也能夠擁有一技之長，成立幼安烘培坊，請來專業廚藝老師，教導院生烹調各式點心，因應端午節到來，特別採用手工方式，製作客家月桃粽。

但今年因為景氣較差，原本預定要義賣8000顆月桃粽，截至目前為止僅賣出約6成左右，買況不如預期；苗栗市王府大飯店董事長余文忠得知後，二話不說，立即訂購將近500顆，幫院生加油打氣。

余文忠表示，王府飯店默默幫助幼安教養院已經長達10餘年，剛開始是帶著員工和院生一起過聖誕節，近年來開始採購烘培坊的產品，更是秉持「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的理念，希望幼安教養院的「歡喜兒」未來也能夠自食其力。

余文忠指出，每次看到院生滿臉笑容的樣子，心裡不知不覺也會跟著高興起來，未來向幼安訂購的月桃粽，也將轉送華山基金會、廣福居等社福單位，把愛心散發給更多需要幫助的人，也呼籲民眾多多支持幼安的「愛心月桃粽」。（編輯：方沛清）1070607

端午將屆，苗栗幼安教養院老師帶領身心障礙學員手工製作月桃粽義賣，有飯店業者7日認購近500顆粽子，盼拋磚引玉送愛心，號召民眾共同響應購買。中央社記者管瑞平攝　107年6月7日端午將屆，苗栗幼安教養院老師帶領身心障礙學員手工製作月桃粽義賣，有飯店業者7日認購近500顆粽子，盼拋磚引玉送愛心，號召民眾共同響應購買。中央社記者管瑞平攝　107年6月7日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP