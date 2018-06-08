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打造浪漫島 來金門結婚為愛情加溫

發稿時間：2018/06/08 22:10

最新更新：2018/06/08 22:40

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為打造金門為浪漫島，金門縣政府推出2018「金囍假期I Love You」結婚和愛情兩大主題旅遊，邀請海內外情侶或夫妻前來觀光旅遊，探尋金門浪漫秘境。中央社記者黃慧敏攝　107年6月8日為打造金門為浪漫島，金門縣政府推出2018「金囍假期I Love You」結婚和愛情兩大主題旅遊，邀請海內外情侶或夫妻前來觀光旅遊，探尋金門浪漫秘境。中央社記者黃慧敏攝　107年6月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門知名景點總兵署今天有一場別緻的古風「婚禮」，「新人」穿著亞洲金獎設計師吳亮儀打造的新東方婚紗，十分吸睛。原來這是縣政府為「金囍假期」舉辦的造勢活動。

縣府觀光處處長陳美齡表示，為了打造金門為浪漫島，推出2018「金囍假期I Love You」結婚和愛情兩大主題旅遊，邀請海峽兩岸，甚至國際新人、情侶前來金門觀光旅遊，探尋金門浪漫秘境。

首波強打結婚主題旅遊活動，6月29日到7月3日推出。縣府限量邀請海內外30對未婚新人來金門「集團結婚」，新人可獲得婚紗拍攝、婚紗相本、金囍婚宴、限量主題酒、專屬紀念T恤等多項超值好禮，並由榮獲盛妝亞洲時尚高級訂制服金獎的吳亮儀設計師，為參加新人量身打造新東方嫁衣婚紗。

吳亮儀說明，新人禮服是把閩式建築和古洋樓特色表現在服裝上，窗花、磚牆結合迷彩，讓迷彩跳脫原有戰地感覺；同時從「囍」字牆上得到靈感，把「囍」字繡在禮服上而非印在上面，增添喜氣，要讓新人體會不同的結婚感受。

金囍假期的結婚旅遊報名到15日截止。此外，縣府再推出200對愛情主題旅遊，邀請海內外情侶或夫妻，7月1日到11月15日期間造訪金門，在20個浪漫秘境打卡拍照，為愛情加溫。

縣府推薦20個不可不知的浪浪秘境有北山播音牆、乳山遊客中心、金水國小、慈湖夕陽、得月樓、高粱田、茅山塔、泗湖風獅等等；有天然地景、也有人文景觀，情侶或夫妻可以各取所需，營造自己想要的浪漫。

觀光處同時在總兵署設置婚紗體驗館，報名愛情主題旅遊的情侶可以預約體驗、拍攝，並可獲得愛情主題酒、專屬紀念T恤等相關好禮。

金門縣政府邀請夫妻、情侶拍下愛的見證，在IG分享，閃Po金囍假期浪漫秘境婚紗照，讓每對戀人感受金門幸福城市的魅力。金門縣府表示，以上活動只要購買機票、住宿就可參加。詳情可上金囍假期活動官網查詢。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070608

金門縣政府推出2018「金囍假期I Love You」結婚和愛情兩大主題旅遊，縣府觀光處長陳美齡（左）8日邀請海內外情侶或夫妻前來金門觀光旅遊、體驗拍婚紗，感受金門幸福城市的魅力。中央社記者黃慧敏攝　107年6月8日金門縣政府推出2018「金囍假期I Love You」結婚和愛情兩大主題旅遊，縣府觀光處長陳美齡（左）8日邀請海內外情侶或夫妻前來金門觀光旅遊、體驗拍婚紗，感受金門幸福城市的魅力。中央社記者黃慧敏攝　107年6月8日
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