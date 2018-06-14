台中到東京首航 林佳龍盼載來更多日客

台中與東京直飛航班14日啟航，台中市長林佳龍（前左2起）、華航集團董事長何煖軒、駐日代表謝長廷等人上午在成田機場參加華信航空首航典禮及剪綵儀式。中央社記者郝雪卿攝 107年6月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中與東京直飛航班今天啟航，台中市長林佳龍搭乘首航班機抵達東京成田機場後指出，透過台中與東京航班的開通，希望載來更多日本旅客到中台灣旅遊，尤其是參觀台中花博。



台中直飛東京直飛航班今天起天天有航班，林佳龍與華航集團董事長何煖軒等人，上午搭乘首航班機，中午抵達成田機場，並與駐日代表謝長廷一起參加華信航空在成田機場舉辦的首航典禮及剪綵儀式，成田機場內也開始播放台中花博的宣傳影片，吸引過往旅客駐足觀賞。



林佳龍表示，以前要搭到東京的早班機，常要三更半夜就起床準備，前往桃園機場，台中到東京直航後，中部地區的民眾可省下不少舟車勞頓的時間，像他今天一早從台中搭機，就比過去多睡了3個小時。



林佳龍指出，去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台觀光客189萬人次，雙邊互訪達645萬人次，而台中東京直航後，可減少雙方互訪人次的落差，並吸引更多日本人來台灣，希望促進日本遊客到台中看花博。



謝長廷致詞指出，今日首航機遇到順風，比預定時間提早抵達東京成田機場，是個好兆頭，期盼台中與東京開航後，能增加台灣和日本互訪的觀光客，也希望更多日本旅客利用直航班機到台中參加即將到來的花博。



何煖軒也表示，華航集團在桃園、高雄都有直航東京的航線，唯獨台中沒有， 所以台中與成田機場通過直航計畫後，「我第一個打電話給林佳龍市長」，如今直航美夢終於成真，



何煖軒並指出，華航集團將於7月採購大型新航機，屆時將有一定比例分配給華信航空，未來華信將有更大的飛機飛航台中航班，希望帶動中台灣觀光發展。（編輯：施燕飛）1070614



