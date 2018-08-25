/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬侃蔡英文戴資穎停班停課
>rss

開聯結車不忘唸書 連考3年如願錄取博士班

發稿時間：2018/08/25 16:59

最新更新：2018/08/25 17:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
43歲聯結車司機范文鴻好學不倦，利用開聯結車的空檔唸書，終於如願錄取博士班，范文鴻更開心表示「要開聯結車去上課」，也希望以自身故事鼓勵更多人一起學習。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月25日43歲聯結車司機范文鴻好學不倦，利用開聯結車的空檔唸書，終於如願錄取博士班，范文鴻更開心表示「要開聯結車去上課」，也希望以自身故事鼓勵更多人一起學習。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月25日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）43歲范文鴻，從小家境困難，為了幫忙照顧弟妹，從小就開始打工貼補家用，現已是貨運公司老闆的他，仍好學不倦，今年如願錄取博士班，開心直呼「要開聯結車去上課」。

范文鴻受訪表示，他是一個佃農之子，因家境困難，小學曾幫忙到田邊撿蝸牛，送到雜貨店換現金，也曾每天騎10多公里的腳踏車送報紙；國中時則要跟著爸爸到市場賣豬肉、西瓜，和其他同學相比，可說毫無童年可言。

為了躲避家事，范文鴻高中時刻意就讀基隆海事學校，原以為可以藉此當個輕鬆的學生，豈料，每天清晨4時就得起床出門，夜深了才能回到家，通學的日子也是相當辛苦，直呼「根本沒比較輕鬆」。

後來，范文鴻考上大學，為了賺學費，他先是到市場賣豬肉，20歲那年還拿出積蓄，開了一間超商，22歲時又考到聯結車駕照，開大貨車賺錢，一邊工作、一邊唸書的日子持續好幾年，大學畢業後，又報考研究所，同樣在開車工作與課業之間來回奔波。

范文鴻說，2007年時碰上金融海嘯，石油價格飆漲，成了貨運危機，許多貨運司機罷工，而他是少數願意繼續跑車的司機，在一次機緣接下載運磚頭的工作，打出口碑，2010年時創立起重公司、貨運公司。

范文鴻創立公司後，變得更加忙碌，工作接不完，導致無法在6年內完成碩士學業，這對好學的他來說，非常可惜，為了彌補從小到大沒能好好念書的遺憾，他利用開聯結車的空檔，開始唸書，準備跳過碩士、直接挑戰博士班。

3年前，范文鴻用同等學歷報考博士班，但面試教授一句「你連碩士都過不了，怎麼通過博士班？」連考2年都鎩羽而歸，今年他再度挑戰，終於被教授看到他的毅力，成功錄取中華大學工程與科學博士班，他開心直呼「我要開聯結車去上課」，也希望用自己的故事，鼓勵更多人一起學習。（編輯：李錫璋）1070825

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊
豪雨侵台 各地災情直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP