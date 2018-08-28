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苗栗慢城農食饗宴 徐耀昌扮大廚上菜推廣

發稿時間：2018/08/28 18:01

最新更新：2018/08/28 19:41

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zoom in 苗栗縣政府文化觀光局9月將舉辦「國際慢城農食藝術節」系列活動，縣長徐耀昌（前左）28日在宣傳記者會上化身大廚，料理一道創意客家小炒，邀民眾到三義體驗慢城魅力。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年8月28日苗栗縣政府文化觀光局9月將舉辦「國際慢城農食藝術節」系列活動，縣長徐耀昌（前左）28日在宣傳記者會上化身大廚，料理一道創意客家小炒，邀民眾到三義體驗慢城魅力。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年8月28日

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣政府文化觀光局9月將舉辦「國際慢城農食藝術節」系列活動，縣長徐耀昌今天在宣傳記者會中扮起大廚，料理一道創意客家小炒，「炒」熱現場氣氛，邀遊客到三義體驗慢城魅力。

苗栗縣南庄鄉、三義鄉獲國際慢城認證，是台灣唯一擁有「雙慢城」縣市，縣府文觀局繼去年在南庄鄉推出「慢城農食藝術節」活動，成功行銷南庄農特產及觀光旅遊，今年配合三義木雕節活動及舊山線鐵道自行車試營運，9月9日至9月23日將在三義勝興車站及木雕博物館前廣場推出「國際慢城農食藝術節-百大客家農食上菜秀」系列活動。

苗栗縣長徐耀昌今天在活動宣傳記者會中，戴起廚師帽、手執鍋鏟，化身大廚，與紅瓦厝創意美食主廚李中瑜一起料理新版客家小炒，保留傳統小炒中的薑片、魷魚、豆干及五花肉，但加入茄子、地瓜等蔬菜，香氣十足且不油膩。

徐耀昌表示，南庄和三義都擁有秀麗山水、人文老街和百年遺址，更孕育出豐富農產及道地客家美食，客家飲食文化代代傳承，已發展出不下百種以上料理，當地觀光休閒業者也配合運用在地食材，結合產地餐桌概念，推廣客家美食。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，國際慢城農食藝術節系列活動，包含慢城同樂「繪」繪圖比賽、農食展、音樂饗宴以及創意料理競賽，希望透過遊客實地參與，在苗栗慢城創作專屬於自己的故事，體驗慢活、慢食、慢遊樂趣。

文觀局表示，國際慢城農食藝術節將於9月9日在勝興車站舉行開幕式，當天另安排農食創意料理競賽在木雕館前登場，報名參加料理競賽，共有13個獎項，冠軍獎金新台幣2萬元，歡迎各路廚藝好手報名挑戰。（編輯：李錫璋）1070828

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