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嘉義縣長選舉綠營鬧分裂 打亂選情

發稿時間：2018/08/30 08:43

最新更新：2018/08/30 08:43

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九合一選舉 決戰嘉義縣（3）（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）嘉義縣長選舉態勢原由前立委吳育仁、前農委會副主委翁章梁藍綠對決，而嘉義縣政治版塊一向綠大於藍，但嘉義縣副縣長吳芳銘宣布退出民進黨參選，投下選情震撼彈，增添變數。

翁章梁曾任前台南縣長陳唐山秘書、台中市政府新聞室專員、嘉義縣社會局長、行政院農業委員會副主任委員，及西元1990年野百合學生運動廣場總指揮、民主進步黨青年部主任及文宣部副主任，歷練相當完整。

翁章梁口才佳，做事認真，去年辭官投入民進黨嘉義縣長初選，有嘉義縣第2選舉區選出的民進黨籍立法委員陳明文、嘉義縣第1選舉區選出的民進黨籍立委蔡易餘及嘉義縣大部分農會系統相挺，挑戰長期在地深耕的嘉義縣議會議長張明達，打了一場艱困的初選才贏得勝利。

吳芳銘也出身學運世代，曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨主席室副主任，嘉義縣長張花冠任立委時期的國會辦公室主任，後來跟隨張花冠到嘉義縣蹲點，歷任嘉義縣政府民政處長、文化觀光局長，最終升任副縣長。

吳芳銘學經歷優秀，長期輔佐張花冠縣政，尤其擔任副縣長以來，一直勤跑基層，與嘉義鄉親互動熱絡。23日豪雨重創嘉義縣，沿海鄉鎮連日淹水，吳芳銘穿梭災區關心災民需求。

吳育仁在英國取得工業關係博士學位後，回台在嘉義縣的國立中正大學任教，在嘉義工作、結婚與生活近20年。2012到2016年任中國國民黨不分區立委期間，兼任國民黨嘉義縣黨部主委，足跡踏遍嘉義縣18鄉鎮市。

吳育仁不管在學界或從政，一直深耕嘉義，且有形象好、口才佳特質，加上有豐富輔選經驗，國民黨希望吳育仁在選情艱困的嘉義縣突破重圍。

民進黨在嘉義縣長期執政，掌握行政資源，從縣長到基層選舉，選民結構一向是綠大於藍，民進黨占有優勢，翁章梁與張明達初選過程雖產生裂痕，後來雙方完成整合，一起為選戰打拚，讓綠營鬆一口氣。

不過，吳芳銘認為嘉義縣派系主導，大都以政治、利益為優先考量，很難真正傾聽人民心聲及想法，民意無法上達，為改變這種現狀，經慎重思考，投入選戰，希望改變、翻轉嘉義，但也埋下綠營分裂因子。

吳芳銘退黨登記參選，讓翁章梁選情有一層隱憂，但翁章梁挾黨政優勢等力挺，而吳芳銘在欠缺黨派奧援的農業縣打選戰不容易。

吳育仁則認為鄉親將嘉義縣託付給民進黨17年，表面看似風光，但人民一直深陷世代貧窮化的經濟格局，無法突破。他寄望選民檢視民進黨執政的嘉義縣沒想像中好，如果民心思變，國民黨就有機會。

這場選戰，翁章梁、吳芳銘相爭，雙方各有優勢及隱憂，吳育仁是否從中得利，不到選戰最後一刻，誰也不敢鬆懈。（編輯：李明宗）1070830

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