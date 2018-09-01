台中花博試營運 各場館人員陸續進駐

2018台中世界花卉博覽會1日起展開試營運階段，台中市政府副秘書長郭坤明（右3）上午在中市府陽明大樓舉行記者會，說明試營運計畫與籌備進度。中央社記者郝雪卿攝 107年9月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）2018台中世界花卉博覽會今天起展開試營運階段，台中市政府副秘書長郭坤明說，目前各場館人員陸續進駐園區，將依期程測試人流動線、電力與安全等，確保11月3日開幕時都到位。



任台中世界花博營運總部執行長的郭坤明上午在中市府陽明大樓舉行記者會表示，依籌備進度，9月、10月為試營運階段，營運人員會逐漸到位，中市府會每天安排包括人流動線、電力、反恐、安全、衛生與交通等不同項目測試，從單一園區開始，逐漸進入跨園區整合測試，確定花博軟、硬體如期如質完工。



至於外界與部分台中市議員要求試營運期間開放民眾參觀，郭坤明表示，花博是國際售票博覽會，試營運不像百貨公司「試賣」，可開放一般民眾免費參觀，而是要針對各項場館與軟、硬體，分批就不同人數多方測試。



中國國民黨台中市議會黨團準備下午前往花博園區考察，郭坤明說，花博正在試營運階段，測試與外電銜接後的設施、設備電力等，各施工廠商正動員人力在現場配合辦理檢測等相關作業，考量設施設備、人員安全及不影響廠商作業，建議緩辦考察行程，未來會擇日安排議會考察。（編輯：李明宗）1070901