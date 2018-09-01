/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麥當勞李宏基楊偉中亞運棒球

亞運棒球銅牌戰直播 中華隊3比0領先中國

>rss

台中花博試營運 各場館人員陸續進駐

發稿時間：2018/09/01 11:36

最新更新：2018/09/01 12:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018台中世界花卉博覽會1日起展開試營運階段，台中市政府副秘書長郭坤明（右3）上午在中市府陽明大樓舉行記者會，說明試營運計畫與籌備進度。中央社記者郝雪卿攝　107年9月1日2018台中世界花卉博覽會1日起展開試營運階段，台中市政府副秘書長郭坤明（右3）上午在中市府陽明大樓舉行記者會，說明試營運計畫與籌備進度。中央社記者郝雪卿攝　107年9月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）2018台中世界花卉博覽會今天起展開試營運階段，台中市政府副秘書長郭坤明說，目前各場館人員陸續進駐園區，將依期程測試人流動線、電力與安全等，確保11月3日開幕時都到位。

任台中世界花博營運總部執行長的郭坤明上午在中市府陽明大樓舉行記者會表示，依籌備進度，9月、10月為試營運階段，營運人員會逐漸到位，中市府會每天安排包括人流動線、電力、反恐、安全、衛生與交通等不同項目測試，從單一園區開始，逐漸進入跨園區整合測試，確定花博軟、硬體如期如質完工。

至於外界與部分台中市議員要求試營運期間開放民眾參觀，郭坤明表示，花博是國際售票博覽會，試營運不像百貨公司「試賣」，可開放一般民眾免費參觀，而是要針對各項場館與軟、硬體，分批就不同人數多方測試。

中國國民黨台中市議會黨團準備下午前往花博園區考察，郭坤明說，花博正在試營運階段，測試與外電銜接後的設施、設備電力等，各施工廠商正動員人力在現場配合辦理檢測等相關作業，考量設施設備、人員安全及不影響廠商作業，建議緩辦考察行程，未來會擇日安排議會考察。（編輯：李明宗）1070901

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP