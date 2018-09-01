同韓國瑜造勢 吳敦義：翻轉經濟從高雄出發

（中央社記者程啟峰高雄1日電）中國國民黨主席吳敦義今天南下高雄參加記者節慶祝活動，並與國民黨籍高雄市長參選人韓國瑜及多名高雄市議員同台造勢，他籲請大家支持，讓翻轉台灣經濟從高雄出發。



吳敦義下午偕同韓國瑜與多名國民黨籍市議員參加高雄市新聞記者公會舉辦的記者節慶祝活動，他並率韓國瑜等人同台造勢。



吳敦義致詞時，有名蘇姓旅行社業者激動在台下陳情。業者說，新政府上台以來，接的大陸團連掉逾9成，旗下的遊覽車也載不到客人，迄今虧損達新台幣1.2億元，現仍持續虧損中，她因此得了憂鬱症，每天須服藥，否則難以安眠。



吳敦義有感而發說，拚經濟及改善兩岸關係是國民黨的強項，只要讓國民黨重新執政，觀光及經濟必會大有改善。



他說，前一陣子國內香蕉、鳳梨等農產品都滯銷，但有幾個國民黨執政的縣市仍可銷出，如台東縣長黃健庭因跟中國大陸維持友善關係，縣內香蕉、鳳梨仍跟往常一樣銷往大陸；這些縣市不會被新政府拖累，仍有辦法把農漁產品銷往大陸。



他表示，曾任台北農產運銷公司總經理的韓國瑜相信也有這本領，希望大家年底選舉大力支持韓國瑜。



吳敦義也期待2020年時，國民黨可在大家牽成下重返執政，屆時一定能「撥亂反正」。他同時以詩人余光中的詩「讓春天從高雄出發」與大家共勉，希望年底選舉讓高雄「藍天再現」，讓翻轉台灣經濟從高雄出發。



稍早，包括高雄市代理市長許立明及民進黨籍高雄市長參選人陳其邁也到場致意，並向與會媒體賀節。（編輯：陳政偉/孫承武）1070901