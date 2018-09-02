澎防部油料分庫 榮膺國軍模範團體

澎湖防衛指揮部2日指出，陸軍司令部慶祝軍人節，舉辦優秀模範官兵與團體選拔，澎防部所屬一支部補油庫馬公油料分庫在眾多參選的部隊中，榮獲全國陸軍模範連隊，堪稱澎湖之光。（澎湖防衛部提供）中央社 107年9月2日

（中央社澎湖縣2日電）明天是軍人節，澎湖防衛部所屬馬公油料分庫榮膺陸軍模範團體殊榮，分庫長丁穩介代表赴陸軍桃園龍潭司令部接受司令王信龍上將表揚。



澎湖防衛指揮部今天發新聞指出，陸軍司令部慶祝軍人節，舉辦優秀模範官兵與團體選拔，澎防部所屬一支部補油庫馬公油料分庫在眾多參選的部隊中，榮獲全國陸軍模範連隊，堪稱澎湖之光。



澎防部表示，馬公油料分庫平時肩負澎湖地區三軍部隊與民航機等油料整補等重任，是三軍後勤能量核心之一，平日任務繁重，但分庫官兵全力以赴，年度在招募成效、戰備訓練、後勤補保、軍紀安全與精神戰力等各方面表現出色，在年度基地期末鑑測評比中，更獲得地支部第一名的優異成績，並獲得今年陸軍單位的模範團隊殊榮。



馬公油料分庫長丁穩介代表赴桃園陸軍司令部接受司令王信龍上將頒獎，能夠在全國陸軍等眾多單位中，獲選模範團體，能夠獲得這份殊榮，完全是秉持把份內的每一件事做好，要歸屬連隊每一位官兵。（編輯：李亨山）1070902



