丁守中：內湖交通3年多未改善 換有能力的人做

國民黨台北市長參選人丁守中（前）2日受訪表示，台北市長柯文哲曾說上任3個月就要解決內湖交通問題，但迄今仍未改善，那乾脆就讓有能力的他來做。中央社記者張皓安攝 107年9月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）內湖交通問題紛擾不休。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，台北市長柯文哲以前說上任3個月就要解決，但迄今已3年多了仍未改善，那就下台，讓有能力的他來做。



丁守中下午出席「祭典終章，狂五夏祭頒獎記者會」，媒體會前聯訪詢問如何看前總統馬英九日前談到他擔任台北市長時已推動內湖科技園區，但交通卻一直沒改善；柯文哲今天回應說，內湖不是交通問題，是都市計畫失敗。



對此，丁守中表示，柯文哲以前說上任3個月就要解決內湖交通問題，但現在都上任3年多了，迄今都無法解決內湖交通問題，那就讓有能力的他來做。



媒體追問針對近來北市民調變化，民主進步黨台北市長參選人姚文智說自己是後勢看漲。丁守中說，柯文哲作秀不做事，政績這麼差，民調參考即可，且他在基層的感受又是完全不一樣。



丁守中指出，民進黨在北市選票有20%至30%的實力，但現在面臨被分票狀況，民進黨應該也憂心柯文哲可能會競逐2020年總統大選、裂解台灣政黨政治，相信民進黨會衝刺北市選情。



至於在年輕人支持度方面似乎仍輸柯文哲，丁守中表示，柯文哲得到年輕人的支持，但北市25至29歲失業率卻較全台平均失業率還要高出2%至3%，柯文哲是否對得起北市年輕人。（編輯：李錫璋）1070902