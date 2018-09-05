看台灣設計展 泰航贊助2百張機票折價券

（中央社記者郝雪卿台中5日電）2018台灣設計展正在文化部文化資產園區展出，為促進台泰設計交流，泰航特別贊助價值新台幣7000元的來回機票折價券200張，今天由台中市文化局代表受贈。



2018台灣設計展自8月15日起到9月16日於文化部文化資產園區展出，由於泰國航空公司透過網紅的貼文注意到台灣設計展的內容非常驚豔，而主動贊助200張價值7000元桃園到曼谷來回機票折價券。



贈票儀式今天在文化資產園區食尚選物店舉行，由台中市文化局主任秘書楊懿珊及泰國航空代理旅行社總監易澤揚啟動贈票儀式，還邀請知名網紅插畫家王子麵及各展館插畫家吳則萱和李良根現場示範杯子彩繪。



楊懿珊表示，第16屆台灣設計展辦理期間為史上展期最長共33天，很高興與泰國航空合作，近年來泰國蓬勃發展的設計能量，促進與台灣間的設計交流，希望台中市成功申辦2022世界設計之都，藉由民眾參與設計展發揮創意彩繪杯子，即有機會獲得泰國來回機票折價券，歡迎全國民眾把握機會到台中走訪台灣設計展。



泰國全國旅行社總監易澤揚指出，泰國航空為支持2018台灣設計展，特別加碼提供總價值140萬元機票折價券，透過台灣設計展的彩繪杯子活動，即有機會取得折價券，這次活動展現台灣與泰國雙方設計合作的「軟」實力。



文化局表示，只要到台灣設計展的食尚選物店消費或是參加台中印象彩繪杯活動，即可參加200張泰國來回機票折價券抽獎活動，直接飛到泰國看設計。（編輯：黃于）1070905