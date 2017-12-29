省事業機構撫卹金案 大法官：普通法院審

（中央社記者王揚宇台北29日電）已逝世的前嘉義縣東石鄉長顏益財撫卹金案，為釐清審判權究竟是地方法院還是行政法院，法官聲請釋憲；大法官會議今天作成解釋，認為應由普通法院審理。



司法院新聞參考資料指出，顏益財在民國79年3月任滿退職，領取退職酬勞，他後來獲自來水公司遴用為工程師兼主任，94年間於任內病逝；顏的子女依據省營機構退撫相關辦法，向自來水公司申領30.5個基數的撫卹金，但水公司只給予10個基數。



顏益財的子女認為自來水公司拒發剩餘的20.5個月基數的撫卹金，權利受損，因而向嘉義地方法院提起民事訴訟，但地院法官認為本案是行政爭訟，無權審判，把案件移去高雄高等行政法院。



高雄高等行政法院法官認為，顏益財不適用公務人員撫卹法請領撫卹金，與自來水公司間屬於私法關係。因法院間存有審判權爭議，高雄高等行政法院向大法官會議聲請解釋。



大法官會議今天作成釋字第759號解釋，認定本案及類似爭訟案件應由普通法院審理。1061229