男子遭綁遇路檢 向警方哭喊救命獲救

影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市警方今天凌晨在大安區執行路口攔檢時，遭盤查的自小客車後座男性乘客突衝向員警並哭喊「他給我綁架啦」，車上3男均否認犯案，警方介入調查且查獲現金，全案移送法辦。



台北市警察局大安分局偵查隊副隊長周維強今天表示，局內警備隊在今天凌晨1時20分許在辛亥路與羅斯福路口執行路口攔檢時，看見有輛自小客車形跡可疑，便指揮駕駛停車並進行盤查，竟查獲一起妨害自由案件。



現年60歲的汽車後座乘客陳姓男子看見警方攔查，當下就衝下車並以國台語向警方哭喊說「他給我綁架啦！拜託一下！我求你啦」，現場還向警方下跪、請求。



警方立即介入釐清案情，並將有毒品和詐欺前科的53歲汽車駕駛蔡姓男子，以及車上47歲陳姓男子和40歲郭姓男子（兩人均有毒品前科）等3人帶回警備隊詢問。



據調查了解，被害人陳男自稱未欠債，而是前女友經營服飾業而積欠新台幣100萬元，他南下到台中一間餐飲店時，意外遭蔡男毆打成傷，還被迫開立300萬元本票和取走身上2萬9000元現金、提款卡1張，隨後還到ATM提款7次、共計14萬元。



蔡男等人後來還要載被害人陳男到花蓮去找友人借款，未料途中行經台北市時遭警方攔查，被害陳男見一線生機，便立即掙脫向警方求救、倖免於難。



3名嫌疑人起初都矢口否認犯案，並稱是受害人陳男積欠100萬元，所以才載他到台北提款還債，同時坦承有掌摑陳男3次，警方隨後也從他們身上查獲現金10餘萬元和陳男提款卡1張等證物，全案依妨害自由罪嫌移送台北地檢署偵辦。1070102



