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乳膠枕藏14公斤海洛因 郵寄來台遭查獲

發稿時間：2018/01/05 16:23

最新更新：2018/01/05 18:07

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zoom in 調查局航業調查處台中調查站副主任林添進5日受訪表示，關務署台中關駐郵局關員民國106年11月9日，攔檢自泰國郵寄來台的國際快捷郵包，發現3箱乳膠枕夾藏異物，初驗含有海洛因毒品。（航業調查處台中調查站提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月5日調查局航業調查處台中調查站副主任林添進5日受訪表示，關務署台中關駐郵局關員民國106年11月9日，攔檢自泰國郵寄來台的國際快捷郵包，發現3箱乳膠枕夾藏異物，初驗含有海洛因毒品。（航業調查處台中調查站提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）關務署台中關駐郵局關員，去年11月查獲自泰國寄來台的乳膠枕包裹夾藏異物，發現當中藏有近14公斤的毒品海洛因，辦案人員循線逮捕出面取貨的林姓男子送辦，並追查上游來源。

調查局航業調查處台中調查站副主任林添進今天受訪表示，關務署台中關駐郵局關員民國106年11月9日，攔檢自泰國郵寄來台的國際快捷郵包，發現3箱乳膠枕夾藏異物，經儀器檢查並採取破壞性查驗，初驗含有海洛因毒品。

案件經調查局航業調查處台中調查站，會同保安警察第三總隊第一大隊、憲兵指揮部等單位組成專案組，報請台中地方法院檢察署指揮偵辦，辦案人員在11月10日上午12時，於台中市南區東興路逮捕收貨的林姓男子。

辦案人員查出，毒品走私集團利用大型集合式大樓出租套房租戶混雜，辨識管理不易的特性，以無人居住套房作為收取乳膠枕地址，先由管理室代收郵件，再以高利誘使林男為人頭向大樓管理室領取夾藏毒品郵件。

林添進指出，毒梟利用「雙11」國際郵包數量龐大、郵務繁忙機會，藉以走私大量海洛因牟利，查扣的毒品約13公斤847公克，檢調正追查上游來源。1070105

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