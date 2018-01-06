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網傳恐嚇彰中殺人 警請涉案大學生7日說明

發稿時間：2018/01/06 19:37

最新更新：2018/01/06 19:37

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）有民眾去年12月在網路匿名恐嚇要在彰化高中行凶，彰化警方發現6人涉案程度較高，寄通知書請其中一名曾就讀彰中、目前在北部讀大學的男學生明天說明、製作筆錄，釐清案情。

彰化警方偵辦恐嚇在國立彰化高中殺人案件，彰化縣政府警察局刑事警察大隊、彰化分局偵查隊合力偵辦，首先發現10多名可疑人士，經調查過濾、使用排除法，認為其中6人涉案嫌疑較高，其中一人為在北部讀大學的吳姓男學生，也是彰化高中校友。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長林世明說，專案小組日前到北部查訪一名可能涉案的大學生，這名大學生否認涉案；近日根據電信公司、網路公司提供相關資料佐證，寄發通知書請這名大學生明天回彰化縣製作筆錄，協助釐清案情。

偵辦案件過程今天鬧出插曲，自由時報下午發出一則即時新聞，涉案的吳姓男學生已向警方投案，並供稱「留言只是無聊，沒想到事情鬧這麼大」，警方將依恐嚇公眾罪嫌函送法辦，全案偵破。

對此，彰化縣警察局發布澄清新聞稿指出，有關會同刑事警察局偵辦網友在「靠北彰中」匿名留言恐嚇，揚言在去年12月18日要「血洗彰中」案件，澄清並非如部分媒體報導已破案，專案小組目前仍積極偵辦。

有辦案刑警認為，對於媒體逕自宣布破案感到錯愕，也打亂偵辦節奏；一名主管級刑警稍早接受中央社記者查證時，除強調案件仍未破案，對於謠傳破案的插曲，也欲言又止嘆氣說，「都不知道該說什麼了」。

國立彰化高中校長吳文宗說，就法治層面來說，此案攸關社會安全，要依法處理，若犯嫌是在校學生，會加強輔導並依校規處置；若是大學生校友，就由所屬學校處置。但他也說，會想與犯嫌見面，了解犯嫌當初在校是否有任何委屈或不滿。

臉書（Facebook）粉絲頁「靠北彰中」去年12月一篇匿名貼文顯示，有民眾想要在彰中殺人，也要讓教官人頭落地，內文指明去年12月18日動手，但當天並未發生任何事，恐嚇或惡作劇意味濃厚，彰化縣警察局破案前持續加強巡邏，並依網路位址追緝犯嫌。1070106

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