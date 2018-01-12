檢方約談龍發堂案3被告 各30萬交保

（中央社記者陳朝福高雄11日電）龍發堂近8年97人死亡，疑有死因異常。雄檢今天發動搜索，約談被告龍發堂住持釋心善、監院釋心賢和為堂眾看診溫有諒醫院負責人溫有諒，訊後，3名被告各以新台幣30萬元交保。



高雄地檢署偵辦高雄龍發堂堂眾疑有死因異常案，檢察官中午指揮高雄市警方搜索龍發堂，共約談22人，其中19人為證人，釋心善、釋心賢和溫有諒列被告，涉犯妨害自由、偽造文書等罪嫌。



釋心善等3人晚間移送高雄地檢署複訊，晚間近12時左右，檢方陸續依偽造文書等罪嫌諭知被告3人各30萬元交保。



檢警初步調查，釋心善和釋心賢涉嫌綑綁生病堂眾涉有妨害自由犯意，也提供不實堂眾名冊和龍發堂樓層平面圖及隱匿疫情傳播內容，導致疫情蔓延。



至於溫有諒長期為龍發堂堂眾看診，涉嫌對於死亡堂眾應報請相驗，卻勾「病死」及開立不實死亡證明書，涉犯業務登載不實罪嫌。



龍發堂去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，高雄市衛生局去年12月公告「龍發堂為阿米巴痢疾及結核病之法定傳染病流行地點」，並發現龍發堂陳報的資料疑有堂眾死因登載不實情形，都為敗血症、心肺衰竭和心肌梗塞等死因，卻被舉發死因有食道破裂等，涉案醫院涉嫌開立不實死亡證明，檢方獲報偵辦。1070111