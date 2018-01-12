苗市又傳取暖釀災 九旬老婦嗆傷送醫

苗栗縣消防局12日指出，11日深夜接獲民眾通報，苗栗市水流娘全國加油站旁的民宅傳出火警，前往搶救發現90歲徐姓老婦人在房間內使用電暖器，疑似太靠近衣物或棉被，引發火勢，所幸老婦人及時獲救送醫，無生命危險。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月12日