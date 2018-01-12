苗市又傳取暖釀災 九旬老婦嗆傷送醫

苗栗縣消防局12日指出，11日深夜接獲民眾通報，苗栗市水流娘全國加油站旁的民宅傳出火警，前往搶救發現90歲徐姓老婦人在房間內使用電暖器，疑似太靠近衣物或棉被，引發火勢，所幸老婦人及時獲救送醫，無生命危險。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月12日
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗市又傳取暖釀災事件，90歲徐姓老婦人在房間內使用電暖器，疑似太靠近衣物或棉被，引發火勢，老婦人遭嗆傷趴倒在房間外，所幸及時獲救送醫，無生命危險。
苗栗市連續2天，因民眾取暖不慎，已導致2起民宅起火意外。
苗栗縣消防局今天指出，11日深夜接獲民眾通報，苗栗市水流娘全國加油站旁的民宅傳出火警，苗栗、公館、頭屋消防隊及特搜分隊前往搶救，抵達現場發現3樓透天民宅冒出濃煙。
消防局第一大隊副大隊長楊力品表示，由於民宅鐵門第一時間無法開啟，同仁以架梯方式進入屋內，在1樓找到因嗆傷趴倒在地的徐姓老婦人，經送醫急救，無生命危險。
消防局初步查看電暖器上沒有衣服殘跡，懷疑是鹵素燈管式的電暖器太靠近床舖棉被，溫度太高引燃火舌，但詳細起火原因，仍有待火場鑑識小組進一步調查。1070112
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