/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎
>rss

苗市又傳取暖釀災 九旬老婦嗆傷送醫

發稿時間：2018/01/12 10:56

最新更新：2018/01/12 11:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
苗栗縣消防局12日指出，11日深夜接獲民眾通報，苗栗市水流娘全國加油站旁的民宅傳出火警，前往搶救發現90歲徐姓老婦人在房間內使用電暖器，疑似太靠近衣物或棉被，引發火勢，所幸老婦人及時獲救送醫，無生命危險。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月12日苗栗縣消防局12日指出，11日深夜接獲民眾通報，苗栗市水流娘全國加油站旁的民宅傳出火警，前往搶救發現90歲徐姓老婦人在房間內使用電暖器，疑似太靠近衣物或棉被，引發火勢，所幸老婦人及時獲救送醫，無生命危險。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗市又傳取暖釀災事件，90歲徐姓老婦人在房間內使用電暖器，疑似太靠近衣物或棉被，引發火勢，老婦人遭嗆傷趴倒在房間外，所幸及時獲救送醫，無生命危險。

苗栗市連續2天，因民眾取暖不慎，已導致2起民宅起火意外。

苗栗縣消防局今天指出，11日深夜接獲民眾通報，苗栗市水流娘全國加油站旁的民宅傳出火警，苗栗、公館、頭屋消防隊及特搜分隊前往搶救，抵達現場發現3樓透天民宅冒出濃煙。

消防局第一大隊副大隊長楊力品表示，由於民宅鐵門第一時間無法開啟，同仁以架梯方式進入屋內，在1樓找到因嗆傷趴倒在地的徐姓老婦人，經送醫急救，無生命危險。

消防局初步查看電暖器上沒有衣服殘跡，懷疑是鹵素燈管式的電暖器太靠近床舖棉被，溫度太高引燃火舌，但詳細起火原因，仍有待火場鑑識小組進一步調查。1070112

延伸閱讀》冬季火災頻傳 少用延長線裝警示器保平安

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP