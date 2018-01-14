用家扶名義詐騙 網購望遠鏡募款攏是假

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化家扶中心工作人員發現，有詐騙集團在臉書上貼文以一折價格出售望遠鏡，款項將作為南彰家扶大樓興建經費，家扶中心指出，從未和廠商合作網路購物募款，呼籲民眾不要上當。



財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會彰化家扶中心為興建南彰化家扶大樓，向外界籌募經費，不過家扶中心工作人員卻發現，有詐騙集團以協助籌募經費的名義進行詐騙。彰化家扶中心主任王震光說，臉書上有貼文指高價望遠鏡以一折價格出售，所得將捐給彰化家扶中心作為興建大樓的經費。



王震光表示，民眾如果點進貼文，會進入一個購物網頁，上面有彰化家扶中心興建南彰化家扶大樓的介紹以及望遠鏡的商品說明、價格等，他們查證後發現，的確有網頁上所說的望遠鏡以及製造廠商，不過廠商否認有在網路上販賣望遠鏡，而且網路上望遠鏡的型號也不正確。



王震光說，有民眾在網路上看到購物網頁後，在家扶中心的臉書粉絲專頁留言詢問，他們才發現家扶中心被詐騙集團盯上。



王震光指出，家扶中心籌募經費曾舉辦過義賣活動，也邀請藝人歌手為活動代言募款，而民眾如果捐款也一定會收到發票或收據，不過從來沒有跟廠商合作以網路購物的方式進行募款，他們已和總會聯絡，由總會處理後續事宜，呼籲民眾不要受騙上當。1070114