新北市消防局訪法 簽署合作議定書

新北市消防局副局長陳崇岳（左）受邀赴法國參訪，並與法國消防官高等學院共同簽署合作議定書，雙方將展開消防培訓、研究和消防戰略、戰術與戰技實踐交流。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 107年1月16日

（中央社記者林長順新北16日電）新北市消防局副局長陳崇岳日前受邀赴法國參訪，並於當地時間16日與法國消防官高等學院共同簽署合作議定書，展開消防培訓、研究和消防戰略、戰術與戰技實踐交流。



新北市消防局表示，法國消防官高等學院（ENSOSP）是法國官方消防、救護及民防的官員訓練機構，而法國消防單位為軍銜制，這所學院主要培訓中尉至上校重要幹部。在國際合作方面，主要領域為消防人員訓練、民防機制、人道主義救援、工程研究與發展。



新北市消防局去年底接獲法國消防官高等學院邀請函，邀請陳崇岳率2名災害搶救業務幹部於今年1月12日至21日赴法參訪，雙方共同討論新北市與法國消防未來強化合作機制，並於當地時間1月16日共同簽署合作議定書。



消防局指出，新北市將於今年9月完成建置緊急應變指揮學院(ERCA)，陳崇岳等人安排觀摩法方的指揮官VR訓練模式，並前往學院普羅旺斯主校區與巴黎分校區，參訪重點包括災害虛擬實境工具管理與應用、指揮官培訓與危機處理經驗交流及氫燃料替代能源搶救策略。



另外，陳崇岳等人將前往法國跨部門危機管理營運中心(COGIC)及資訊整合協調中心(CIC)參訪，不但為台灣消防與法國消防重要防救災外交里程碑，開啟台灣消防國際視野嶄新一頁。



不僅如此，法方高規格迎接代表團，在校區升起中華民國國旗，讓青天白日滿地紅飛揚於法國，突破外交困境，建立消防外交。1070116