疑未設反光警示 自費修路善心男遭撞死

48歲桂姓男子經常自費購買瀝青修填馬路破洞，16日晚與兒子在高雄市大寮區修路時，疑因未穿著反光背心和放置警示燈，遭小客車撞上，傷重送醫不治。圖為示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄17日電）48歲的桂姓男子經常自費購買瀝青行善修路，昨晚與兒子在高雄市大寮區修路時，疑因未穿著反光背心和放置警示燈，遭陳姓男子駕駛小客車撞上，因頭部受撞擊傷重送醫不治。



轄區高雄市警察局林園分局大發駐在所承辦員警今天表示，桂男經常自掏腰包購買材料修填馬路破洞，被撞後由據報趕到消防局救護車協助送醫，因傷重不治。警方已報驗和調查雙方肇事原因與責任。



警方初步調查，桂男與25歲兒子昨晚到大寮區華中路與莒光二街交叉路口修補馬路，被陳男駕車撞上，警方獲報趕到處理，並由消防局救護車救護人員救護清洗傷口及包紮止血後，送往醫院急救。



警方表示，疑因桂男未穿反光背心和設置三角錐等警示裝備，而陳男的酒測值為零，並供稱當時天色昏暗視線不佳才撞上。警方將調查陳男是否超速等疏失，依過失致死罪嫌送辦。



警方初步查出桂男當時正以瀝青等材料修補馬路，桂男兒子正準備到後方警戒時，陳男就撞上，已來不及阻止。



員警到場時，桂男兒子受到相當驚嚇，一度說不出話。桂男的母親也不相信兒子不忍馬路破損造成騎士摔車而熱心行善修路，卻在修路時發生被撞意外。



員警表示，桂男是貨車司機，平常就熱心公益，如果行車發現馬路上有坑洞，就會自掏腰包購買瀝青材料填補，員警相當不捨。1070117