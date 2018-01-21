男子疑酒後開車 送報員遭追撞不治

台南市一名馬姓男子21日清晨涉嫌酒駕，在台南市立棒球場外的健康路段追撞騎機車的送報員，送報員緊急送醫仍不治，事發現場一片凌亂。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年1月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市一名馬姓男子今天凌晨涉嫌酒後開車，在台南市立棒球場附近的健康路段追撞騎機車的送報員方姓男子。機車倒地後起火燃燒，方男經送醫後在清晨6時宣告不治。



台南市政府警察局第六分局調查發現，69歲的方姓送報員清晨5時許騎機車，從南門路右轉健康路後，切入健康路內側車道，遭31歲馬男駕駛的自小客車從後方追撞。現場留下約46公尺斷斷續續的刮地痕，機車起火燃燒，車體幾乎燒毀只剩車架。



警方指出，機車可能遭撞擊倒地後導致汽油外洩，加上機車車體刮地引起火花，因此起火燃燒，但詳細起火原因和相關肇事責任，仍需進一步查證確認。方男雖被緊急送往成大醫院救治，仍於6時宣告不治。



馬姓男子疑似在凌晨與友人到卡拉OK唱歌喝酒後，開車返家時發生車禍，酒測值為每公升0.93毫克，已超過標準值。方姓男子則是資歷已20多年的送報員，清晨可能剛開始準備送報，不料發生意外。



第六分局長吳清飛表示，會持續宣導及加強取締酒駕，並建議交通局在健康路與慶中街口的內側車道路面增繪「禁行機慢車」字樣，以利用路人遵循。1070121