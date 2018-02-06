/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市黑鷹直升機台積電台股
>rss

黑鷹失聯 首次空中後送飛安事件

發稿時間：2018/02/06 15:45

最新更新：2018/02/06 15:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
一架黑鷹直升機5日深夜執勤時失聯，機上6人下落不明，搜救人員持續搜尋。中央社製圖 107年2月6日一架黑鷹直升機5日深夜執勤時失聯，機上6人下落不明，搜救人員持續搜尋。中央社製圖 107年2月6日

（中央社記者陳偉婷台北6日電）一架黑鷹直升機5日深夜執行救護後送勤務時失聯。衛福部照護司長蔡淑鳳今天說，空中轉診後送每年約有200餘件，此次是首度在執行勤務時發生飛安事件。

一架黑鷹直升機5日晚上11時49分自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上有6名人員包括空勤3名、患者1名、家屬1名、隨機護士1名。這架直升機是自台東前往蘭嶼執行救護後送勤務。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳下午受訪表示，從民國91年開始成立空中轉診中心，針對離島做緊急醫療後送勤務，這次黑鷹直升機事件是首次後送任務遇到飛安事件，令人難過、遺憾。

蔡淑鳳表示，空中轉診中心主要是空勤中心、國搜中心一起合作的平台，特別針對離島，若民眾在離島發生危急生命的緊急狀況，如中風、呼吸衰竭等急重症，必須短時間做醫療處置者，就會啟動空中轉診機制。

從101年至106年，每年約執行200多件空中後送任務。

蔡淑鳳說，目前還在搜尋失聯人員，其中一名在機上人員是蘭嶼衛生所的護理人員，為正職人員，工作4年，年齡才28歲。（編輯：李亨山）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP