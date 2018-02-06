黑鷹失聯 首次空中後送飛安事件

一架黑鷹直升機5日深夜執勤時失聯，機上6人下落不明，搜救人員持續搜尋。中央社製圖 107年2月6日

（中央社記者陳偉婷台北6日電）一架黑鷹直升機5日深夜執行救護後送勤務時失聯。衛福部照護司長蔡淑鳳今天說，空中轉診後送每年約有200餘件，此次是首度在執行勤務時發生飛安事件。



一架黑鷹直升機5日晚上11時49分自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上有6名人員包括空勤3名、患者1名、家屬1名、隨機護士1名。這架直升機是自台東前往蘭嶼執行救護後送勤務。



衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳下午受訪表示，從民國91年開始成立空中轉診中心，針對離島做緊急醫療後送勤務，這次黑鷹直升機事件是首次後送任務遇到飛安事件，令人難過、遺憾。



蔡淑鳳表示，空中轉診中心主要是空勤中心、國搜中心一起合作的平台，特別針對離島，若民眾在離島發生危急生命的緊急狀況，如中風、呼吸衰竭等急重症，必須短時間做醫療處置者，就會啟動空中轉診機制。



從101年至106年，每年約執行200多件空中後送任務。



蔡淑鳳說，目前還在搜尋失聯人員，其中一名在機上人員是蘭嶼衛生所的護理人員，為正職人員，工作4年，年齡才28歲。（編輯：李亨山）1070206