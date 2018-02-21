陳師孟查舞台劇諷扁 慶啟人：表達不畏特權

（中央社記者蕭博文台北21日電）監察委員陳師孟今天說，2009年檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁，將約詢調查。時任北檢主任檢察官慶啟人回應，檢察官模仿只是表達辦案不畏特權，法院則依證據認定是否有罪；若約談，會前去澄清說明。



至於時任法務部長王清峰，截至晚間10時，記者還無法取得聯繫。



監察委員陳師孟表示，2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁，蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，將約詢前法務部長王清峰、前北檢主任檢察官慶啟人調查。



慶啟人司法官訓練所第29期結業，去年自台灣高等法院檢察署退休後，創立「拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司」。



慶啟人今天晚間受訪時說，當年是法務部交辦北檢在司法節慶祝大會中表演節目，讓外界知道檢察官的辛苦；當時她擔任台北地檢署主任檢察官，請了幾個檢察官幫忙演出。



慶啟人說，檢察官工作忙碌，因此事先僅擬好表演的主軸，沒有劇本也沒有台詞，正式登台前也只抽空排練兩次，可謂即興演出，當時她在後台，事先根本不清楚會有模仿陳水扁的表演。



陳師孟認為，舞台劇上演的時間就在陳水扁貪污案開庭的前幾天，蓄意影響社會輿論，製造對嫌犯不公平的社會氛圍。慶啟人回應表示，當年陳水扁主動對媒體高舉上銬的雙手，檢察官模仿只是表達檢察官辦案不畏特權，什麼都可以辦。



慶啟人說，檢察官百忙中排練表演節目，根本不知扁案何時要開庭，再者，扁案起訴後已是可受公評之事，由法院依證據認定是否有罪，檢察官無法影響審判，法官也不會因為輿論而定罪。



雖然已經不是公務員，但慶啟人說，若接到約詢通知會赴約，因為有必要澄清說明。（編輯：唐聲揚）1070221