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北市水災防汛演練 國軍浮門橋車將參演

發稿時間：2018/03/14 16:58

最新更新：2018/03/14 16:58

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）為確保台北市防災應變機制順利運作，台北市消防局今年舉行7場區防災演習，明天登場的「水災防汛演練」將首見國軍M3浮門橋車參演。31日還有全台首次的火山災害無腳本兵推。

近年來災害類型漸趨多元，相關災防工作及風險管理也須隨時因應改變，台北市政府為強化相關整備工作，今年也舉辦年度災害防救演習，內容朝因應複合式災害規劃，且規模更勝以往。

根據消防局資料指出，今年災防演習區分為7個場次，率先登場的是明天在美堤河濱公園舉辦的「水災防汛演練」，除驗證各項水災應變機制外，國軍五三工兵群也特別出動M3浮門橋車參演。

消防局整備應變科科長呂佳憲今天接受中央社訪問時說明，M3浮門橋車為水陸兩用車輛，當橋梁斷裂時，M3浮門橋車可以在水中以多輛串連成為水中浮橋，以利人員裝備物資運送，明天預計將有百名國軍和3輛M3浮門橋車一起演練。

呂佳憲指出，今年演習重頭戲為31日在北投復興崗登場的「震災及火山災害搶救演練」，將結合國軍、民力、事業單位、跨縣市支援，以及日本東京、橫濱和韓國首爾的國際搜救隊進行整合性演練。

他說，31日演習將首次結合災防告警訊息發布，包括士林區、北投區等特定區域民眾都會收到警訊；其次則進行管制和疏散作業，當中也包括收容和安置規劃。由於現在國際救援普遍，呂佳憲表示，這次也邀請鄰近國日本和韓國搜救隊員約15人參與演習，以建立跨國救援機制。

呂佳憲提到，火山爆發通常有徵兆，可預先因應、疏散，但連帶引發的火山灰災害也不容小覷，所以26日將先進行「火山災害兵棋推演」，針對火山灰飄散後，對於松山機場及桃園機場航道影響、翡翠水庫水質沉澱處理應變、影響人類呼吸道是否停班課等措施，先進行兵推討論。

其他演習項目還包括古蹟文化資產搶救演練、纜車高空人命救援、國際支援與民間企業參與及11區防災公園跨夜收容等，以驗證各單位災防整備狀況，隨時做好準備。（編輯：李錫璋）1070314

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