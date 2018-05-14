質疑中選會主委違公投法 幸福盟赴北檢提告

下一代幸福聯盟不滿他們所提的愛家公投案被中選會主委陳英鈐在對外受訪時，指是「如何落實同婚權利的公投」，認為陳英鈐有欠客觀中立，涉嫌違反公投法，14日到台北地檢署按鈴提告。中央社記者王揚宇攝 107年5月14日

（中央社記者王揚宇台北14日電）幸福盟不滿他們提的愛家公投案被中選會主委陳英鈐於對外受訪時，指是「如何落實同婚權利的公投」，認為陳「貼標籤」，欠客觀中立，涉嫌違反公投法，因此今天到台北地檢署按鈴申告。



下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、公民行動總召游信義等人，今天下午到北檢按鈴控告陳英鈐涉違公投法第35條規定，以非法之方法妨害人民公投連署及投票的權利。



幸福盟發布新聞稿指出，中選會委員會議4月17日通過幸福盟發起的3個愛家公投案，然而陳英鈐疑似受到特定團體壓力，竟於隔日主動發佈新聞稿，對「民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」等公投，貼上「婚姻平權」公投案的「標籤」。



幸福盟表示，陳英鈐於4月19日接受媒體採訪時，公然「貼標籤」，說幸福盟發起的公投是「如何落實同婚權利的公投」。



幸福盟指出，陳英鈐身為中選會主委，應獨立且中立，更應務實的將公投主文公告給社會大眾，客觀中立，不帶個人意識型態，讓人民於連署及投票時不被誤導，落實公民的權利，然而中選會主委卻以各樣手段對人民公投案「貼標籤」，透過媒體放話「帶風向」，恐已違反公投法規定，因此今天到北檢按鈴申告。（編輯：吳佳穎/劉政權）1070514