偷軍刀闖總統府砍憲兵 呂軍億二審否認殺人

台灣高等法院17日開庭審理呂軍億（左）偷軍史館武士刀砍總統府憲兵案。呂軍億按過往主張，強調自己沒有殺人意圖，揮刀是要排除障礙。中央社記者王揚宇攝 107年5月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）高院今天開庭審理呂軍億偷軍史館武士刀砍總統府憲兵案。呂軍億主張揮刀是要排除障礙，沒要殺人。



台灣高等法院今天開庭，呂軍億按過往主張，強調自己沒有殺人意圖，也說案發時是周姓憲兵阻擋他進入總統府，才拿刀朝憲兵所持槍枝砍去，僅構成傷害罪，周男不是他要針對的對象。



法官問呂軍億案發前是否有參觀過總統府；呂嫌說沒有去過，也說自己的目的是想去總統府頂樓升五星旗，並不知道總統辦公室位置在哪。



法官接著問呂軍億，為何要偷軍刀行兇；呂嫌說，他覺得總統媚日，所以才決定拿「倭刀」動手，而這刀是連結台灣、大陸的象徵。



法官問呂嫌是否有參加政治團體，例如愛國同心會，呂說沒有；法官也問「你看起來像是深藍的」，呂答「我的血是紅的」。



已退伍的周男今天也有到庭，法官問他目前身體狀況；周男說，脖子被砍的部位現在留有疤痕，右耳有麻痺感，但不影響聽力，自己也另外對呂男提告求償新台幣300萬元。



呂軍億去年8月18日上午先到五金行及軍用品店買手套、鐵鎚及一面五星旗後，前往軍史館以鐵鎚敲破展示櫃，偷走館藏刻有「南京之役殺一○七人」的武士刀，再前往總統府砍傷周姓站哨憲兵，隨即遭逮捕。



台北地檢署偵辦後認為，呂軍億僅因政治理念即犯案，犯後毫無悔意並合理化犯行，可見惡性重大，因此在去年10月依殺人未遂等罪起訴，具體求刑7年。



台北地方法院審理後在今年3月依殺人未遂等罪，判處呂軍億有期徒刑7年；全案經上訴，高院今天開庭審理。（編輯：方沛清）1070517