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西班牙移交2名電詐台嫌給中國 法務部：遺憾

發稿時間：2018/05/17 19:38

最新更新：2018/05/17 19:38

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（中央社記者王揚宇台北17日電）法務部今天發布新聞稿指出，關於駐西班牙代表處回報訊息，西國政府日前將2名涉電信詐欺案的國人移交給中國，對此感到遺憾。

新聞稿提到，有關219名台灣人在西班牙涉犯電信詐騙案，根據駐西班牙代表處回報訊息，西國政府依據國家法院裁判及「中華人民共和國和西班牙王國引渡條約」，日前將其中2名台嫌移交中國大陸，完成引渡程序。

法務部指出，本案於民國105年底發生後，即向西班牙提出司法互助請求，期盼能取得相關犯罪事證，但西國迄今尚未回復，導致台灣偵查機關後續追查作為受阻，令人扼腕。

法務部也說，本案引渡進行期間，多次與外交部共同研擬相關引渡問題法律意見，送請西班牙參考，並透過駐西國代表處表達應依台灣所提引渡請求，將涉案國人交由台灣偵查機關偵辦，然而西班牙在經過3階段（行政、司法、行政）的引渡程序後，仍同意將人引渡至中國，至表遺憾。

對於這2名台籍人員已被引渡至中國大陸，法務部表示，他們目前的人身自由受到中國政府的限制；法務部於12日即以電話簡訊要求中國應儘速依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，就涉嫌人的人身自由受限制事項，儘速通報台灣，並於15日再以正式聯繫公函，要求陸方履行人身自由限制通報並協助家屬探視，但迄今尚未接獲陸方通報。

法務部表示，中國政府應該體認對人身自由的限制，事涉基本人權的重大干預，遭受拘禁人員的家屬有權獲悉相關訊息，盼陸方能體諒家屬的感受，儘快通報告知。

法務部說，兩岸電信詐騙犯罪案件，涉及複雜的跨區域與跨國因素，僅由單一國家片面偵辦此類犯罪，偵查的深度與廣度均有不足，徒令主謀及其他共犯逍遙法外，也無助於犯罪不法所得的追查，更難阻止犯罪集團繼續犯罪。

法務部強調，只有國際及兩岸共同合作偵辦，才是打擊此類犯罪最有效的作法，籲請中國與台灣交換相關情資及證據，由雙方共同合作偵辦，才能澈底瓦解跨境電信詐騙犯罪集團組織，使兩岸人民免受電信詐騙分子荼毒。（編輯：張銘坤）1070517

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