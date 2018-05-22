疑金錢問題爭吵 夫殺妻後割頸雙亡

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）基隆市復興路一處公寓2樓驚傳人倫悲劇，60歲王姓男子疑似與小1歲妻子蘇女因為金錢問題發生爭執，王男持水果刀殺害蘇女後再割頸自殺，兩人倒臥浴室，送醫急救後均宣告不治。



警方調查，大女兒上午7時許出門前看見父親王男在廚房切水果，母親蘇女則在房間，並未察覺有任何異狀，上午近11時，大女兒忘了帶手機返家，一進門發現客廳電燈和電扇還開著，四處查看後驚見父母倒臥浴室，現場血跡斑斑，地上還留有一把26公分水果刀。



大女兒目睹命案嚇得驚慌失措不敢上前施救，緊急通報，消防局派員將兩人送往基隆長庚醫院，經過約一小時搶救後仍宣告不治。



警方指出，蘇女左背遭刺中2刀，胸前則有一刀，王男則頸部有刀傷，根據現場跡證不排除王男先刺死蘇女後再割頸自殺，不過確切事發經過仍待進一步調查後才能釐清。



據了解，王男在台電服務，沒有酗酒或賭博惡習，平日住在母親位於協和街一處佛堂，休假才會回到復興路住處；蘇女先前曾擔任廚工，現已退休，夫妻倆育有2女1男，小女兒已出嫁，兒子則在餐廳工作，約一個月才會回家一次，平日僅大女兒和夫妻同住。



警方調查，夫妻倆結婚20多年來個性不合彼此很少交談，但不至於暴力相向，雙方雖曾討論離婚，但為了讓兒女有健全的家庭而打消念頭。



大女兒則向警方表示，父親每個月都會給母親新台幣5萬元生活費，有時會少給一些，父母最近曾為了金錢問題爭吵，但不清楚今天是否因為少給家用而發生爭執。



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