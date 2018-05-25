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婦遭通緝以為搭船查不到 遭眼尖海巡逮捕

發稿時間：2018/05/25 16:34

最新更新：2018/05/25 17:37

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宜蘭縣一名陳姓婦人（前中）因遭通緝，一直避免出國，陳婦以為搭船到澎湖不會被發現，25日在嘉義準備搭船時，因神色有異被眼尖海巡人員發現，逮捕送辦。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供）中央社記者黃國芳傳真　107年5月25日宜蘭縣一名陳姓婦人（前中）因遭通緝，一直避免出國，陳婦以為搭船到澎湖不會被發現，25日在嘉義準備搭船時，因神色有異被眼尖海巡人員發現，逮捕送辦。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供）中央社記者黃國芳傳真　107年5月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）宜蘭縣陳姓婦人因遭通緝，一直避免出國，以為搭船到澎湖不會被發現，今天與親友到嘉義縣準備搭船時，因神色有異，被眼尖海巡人員發現逮捕，由嘉義縣布袋分局解送歸案。

海巡署中部分署第四岸巡隊發布新聞，安檢所人員上午針對準備開往澎湖的客輪執行安檢勤務時，發現乘客陳姓婦人神色有異，便趨前實施盤查及人員身分核對，發現陳婦為通緝犯。

嘉義縣警察局布袋分局義竹分駐所員警到場，再次核對陳婦身分，經確認為通緝犯身分，陳婦於98年遭宜蘭地檢署以詐欺罪通緝在案。

陳婦供稱，自知被宜蘭地檢署通緝多年，一直未向親友說明，近幾年來，親友不斷相約出國遊玩，但因擔心搭飛機，通緝身分會被海關人員發現，因此，一直拒絕親友相約出國旅遊。

陳婦這次是因為親友相約以搭船方式前往澎湖遊玩，誤以為搭船就不會被任何人發現，結果沒想到會被眼尖的海巡人員發現逮捕。陳婦親友對於海巡人員突然實施逮捕的舉動感到錯愕，全案移由嘉義縣警察局布袋分局解送歸案。（編輯：管中維）1070525

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