/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉

民進黨正式徵召姚文智 台北市長選戰三方競逐

>rss

恐怖情人分屍案 地毯式搜索遺漏臟器

發稿時間：2018/05/30 15:28

最新更新：2018/05/30 15:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
警方偵辦板橋分屍命案，為讓住戶安心，全面在埋屍花圃地毯式搜索，也在地下室汙水池及200公尺長的水溝，翻水溝蓋尋找。圖為埋屍的社區花圃。（中央社檔案照片）警方偵辦板橋分屍命案，為讓住戶安心，全面在埋屍花圃地毯式搜索，也在地下室汙水池及200公尺長的水溝，翻水溝蓋尋找。圖為埋屍的社區花圃。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇新北30日電）警方偵辦板橋分屍命案，今天尋獲被害女子的大腿殘肢，並持續尋找部分臟器。為讓住戶安心，全面在埋屍花圃地毯式搜索，也在地下室汙水池及200公尺長的水溝，翻水溝蓋尋找。

住在板橋某社區的夏姓住戶今天受訪表示，本來是寧靜的社區，這回因為分屍命案讓外界轟動。她說：「社區裡竟出個人神共憤、令人髮指的魔鬼。」

夏姓住戶表示，據悉，涉案凶嫌朱男並不是社區原住戶，而是後來才到社區購屋居住，很多人都不認識凶嫌。住在被棄屍花圃那棟樓的兩戶，都是夏姓住戶的小學同學家，現在社區居民大家心裡都很悶。

板橋海山警分局除了凌晨與殯葬業者一起尋獲遭分屍的大腿殘肢，今天也持續在埋屍的花圃地毯式搜索。偵查隊分隊長張榮欽表示，除了在花圃地面搜索，也鏟動鬆土尋找是否還有遺漏的臟器。

今天凌晨尋獲的大腿，是在水溝內被找到，初步研判凶嫌分屍後，將大腿藏在兩個水溝孔蓋間，才沒有被發現。警方研判，或許冥冥中老天安排，昨天下午一場大雨，水溝滿水位將殘肢沖往靠近水溝孔蓋才被尋獲。

埋屍地點位於社區住戶後巷花圃，警方上午將方格網狀的水溝蓋，逐一翻起檢視，長度約有200公尺，除尋找部分遺漏的臟器，也希望讓住戶安心。

海山警分局今天還前往社區大樓的地下室，包括鑑識人員一起打開汙水集水池人孔蓋，由鑑識人員採集部分水體，以試劑檢驗是否有血跡反應。

28歲朱姓男子狠心將女友分屍，並將屍塊藏在住處社區花圃內，後來疑似知道東窗事發，28日上午被發現在新莊區畏罪自殺上吊身亡。警方當時先找到7袋共16塊的黃女遺體屍塊，今天凌晨在熱心翁姓葬儀業者協助下，再找到左大腿殘肢。（編輯：梁君棣）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP