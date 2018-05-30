通保法爭議 檢察總長非常上訴成功

（中央社記者蕭博文台北30日電）檢警偵辦簽賭案，以調取票取得賭客電子傳真簽單，法院認為屬通訊內容，應以通訊監察書取得，判決無罪。檢察總長認為見解有誤提起非常上訴，最高法院今天撤銷一、二審違法判決。



全案起因於彰化縣陳姓、洪姓男子，利用中華電信HIBOX以手機電子郵件信箱接受賭客傳真簽注單，藉此經營六合彩賭博。檢警以調取票向中華電信調取陳男的手機資料，提出324張簽注單影像資料做為證據。



最高法院認為，一、二審誤解「通訊保障及監察法」，適用法則不當，因此撤銷違背法令的判決理由，但非常上訴的不利結果不及於被告，陳姓、洪姓男子仍維持無罪確定。



在一、二審時，彰化地方法院、台灣高等法院台中分院都認為，調取票只能調取通訊紀錄與通訊使用者資料，簽單內容屬於通訊內容，應以通訊監察書調取，檢方所提證據違法，判決無罪確定。



前檢察總長顏大和任內認為，通保法規範的是「現時或未來發生」的通訊，不包括「過去已結束」的通訊，若法院認定此類證據沒有證據能力，將影響檢警偵查作為，提起非常上訴請求最高法院統一解釋。



最高法院開庭聽取專家證人意見，並參考國外立法例及大法官釋字第631號解釋，認為「過去已結束」的通訊內容不是通保法保護的客體，不適用通訊監察書規定，HIBOX傳真內容也不是通訊紀錄，不適用調取票規定。



最高法院認為，一二審以檢警應以通訊監察書取得「過去已結束」的通訊內容才能做為證據，是錯誤的法律適用，撤銷一二審違背法令的判決理由。



最高法院也明白揭示偵查機關未來偵查作為，應適用法官保留原則，向法院聲請核發搜索票，才能搜索、扣押取得「過去已結束」通訊內容，以符合憲法上正當程序的要求。



最高法院強調，基於維護人民一般隱私權、保障訴訟權益及實現公平法院的憲法精神，若不是附隨搜索的扣押，檢察官也應向法院聲請核發扣押裁定，不得直接以函調等方式命令提出或交付。（編輯：陳清芳）1070530