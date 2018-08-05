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不滿母親責罵 失業男憤持榔頭弒母

發稿時間：2018/08/05 17:34

最新更新：2018/08/05 17:56

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宜蘭縣一名吳姓男子（中）長期失業在家，5日凌晨因不滿被母親責罵，竟憤而持榔頭重擊母親頭部致死，警方從他的手指縫隙發現血跡，吳男才坦承犯行，訊後依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年8月5日宜蘭縣一名吳姓男子（中）長期失業在家，5日凌晨因不滿被母親責罵，竟憤而持榔頭重擊母親頭部致死，警方從他的手指縫隙發現血跡，吳男才坦承犯行，訊後依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年8月5日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣5日電）宜蘭縣吳姓男子長期失業在家，今天凌晨不滿遭母親責罵偷錢和不願工作，憤而持榔頭重擊母親頭部致死，犯案後還清洗手腳和衣物，警方從他的手指縫隙發現血跡，吳男才坦承犯行。

警方調查，41歲吳男日前遭68歲的母親責罵，懷恨在心，今天凌晨1時許，失業在家的吳男因習慣半夜用餐，下樓時碰見母親正在廚房準備經營泡泡冰店要用的食材。

吳母見吳男下樓時忍不住碎念失業在家4年多，責備「要吃卻不賺錢」，加上吳男先前曾偷家裡錢財，就連昨天泡泡冰店的收入也不翼而飛，質疑吳男再度偷錢，引起吳男不滿。

吳男因先前與父親一同從事裝潢業，家裡留有榔頭，憤而上3樓持榔頭下樓後，重擊吳母頭部3至5下，吳母當場倒地不起。吳父凌晨4時許見妻子未睡在身旁，下樓查看驚見妻子倒臥血泊，趕緊叫醒女兒和媳婦，並通報119到場協助送醫救治，經送往國立陽明大學附設醫院急救後，仍傷重不治。

宜蘭警分局接獲醫院通報後隨即派員趕抵東港路現場，警方懷疑吳男涉有重嫌，但此時吳男已將身上的血漬清洗完畢，作案時穿著的衣物也已洗好晾在房間，企圖湮滅證據。

警方表示，吳男一開始還否認犯行，但警方發現他手指縫隙還留有血跡，才坦承殺害母親，警方詢後依殺害直系親屬罪嫌將吳男移送法辦。（編輯：方沛清）1070805

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