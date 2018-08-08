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寄運貨物夾藏大陸瓜子走私 金門岸巡查獲

發稿時間：2018/08/08 17:55

最新更新：2018/08/08 18:01

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海巡署金馬澎分署第九岸巡隊8日下午召開記者會說明，7日在料羅商港淺水碼頭準備運往高雄港貨物中查獲夾藏的中國大陸瓜子一批，淨重200公斤；近期總計共查獲瓜子415公斤、香菇234公斤及免稅香菸68條。中央社記者黃慧敏攝　107年8月8日海巡署金馬澎分署第九岸巡隊8日下午召開記者會說明，7日在料羅商港淺水碼頭準備運往高雄港貨物中查獲夾藏的中國大陸瓜子一批，淨重200公斤；近期總計共查獲瓜子415公斤、香菇234公斤及免稅香菸68條。中央社記者黃慧敏攝　107年8月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天表示，在料羅商港淺水碼頭，查獲準備寄運往高雄港貨物夾藏大陸瓜子一批，淨重200公斤，合計394包，全案送辦，追查走私貨主。

第九岸巡隊下午召開記者會說明，岸巡隊近期配合友軍單位查獲多起走私農漁畜產品、動物活體及免稅菸案。

料羅安檢所人員昨天在執行貨物X光機查驗檢查勤務時，針對不肖業者慣用偽裝貨物加強拆檢，在拆檢準備寄運的可疑12箱貨物時，發現其中都是完整包裝的大陸製瓜子，淨重200公斤，合計394包。

岸巡隊隊長吳建冠表示，這些貨物都是利用重覆使用的金門廠商紙箱魚目混珠，查緝人員很容易識破。

岸巡隊表示，全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第26條，函送財政部關務署高雄關離島派出課裁處。

吳建冠指出，依前述條文規範，旅客只能攜帶少量自用大陸農產品到金門澎湖和馬祖，單項不得超過1.2公斤，總量不得超過6公斤進入台灣本島，並禁止以郵包方式寄送。

岸巡隊表示，大陸劣質農產品通常都沒有很好的品質處理，也可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎都有重大危害，呼籲民眾切勿貪圖小利鋌而走險、觸犯法律，危害民眾健康。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070808

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