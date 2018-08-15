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RCA案16日宣判 律師團盼最高法院自為判決

發稿時間：2018/08/15 16:50

最新更新：2018/08/15 16:50

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（中央社記者蕭博文台北15日電）最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，將於明天上午11時宣判。義務律師團召集人林永頌律師今天說，希望最高法院自為判決並提高賠償金額。

林永頌表示，對於最高法院明天的宣判，受害者與律師團有三點期盼，首先是希望最高法院維持台灣高等法院判決中關於因果關係認定、揭穿公司面紗、請求權時效等進步而重要的原理原則。

林永頌說，二審判決RCA等公司賠償新台幣7億餘元實在偏低，希望最高法院提高金額，最後希望最高法院能自為判決。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲則表示，希望529人求償全數勝訴，也希望最高法院判決廠商懲罰性賠償，否則二審判賠金額對大公司實在是九牛一毛，有些被害人只獲賠100多萬元，連醫藥費都不夠。

法律扶助基金會也發出採訪通知，表示RCA案歷經超過5000天的訴訟，終於迎來三審宣判，這起台灣人數最多、擴散效應最大的工傷案，是對台灣40年來經濟發展政策最沉重的反省。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。

台北地方法院一審判決，RCA公司及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson等3家公司共應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元，美國奇異公司（GE）非RCA可控制公司而免賠。

台灣高等法院二審改認定美國奇異公司為RCA可控制公司，去年10月改判RCA公司、法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司等4家公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元，其中因3名員工於78年才任職，當時奇異公司已撤資，因此，奇異公司可少連帶賠償70萬元。

案經上訴，最高法院曾開庭辯論，訂明天上午11時宣判。（編輯：方沛清）1070815

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