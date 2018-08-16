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生父遺棄兒生母不聞問 兩人都被起訴

發稿時間：2018/08/16 11:11

最新更新：2018/08/16 11:11

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（中央社記者蘇木春台中16日電）沈姓婦人去年2月將男童交給宋姓生父後離家出走，但宋男將男童托給鄰居後不知去向，經台中市家防中心報案，事後沈婦得知又不聞不問，檢方今天依遺棄罪嫌將沈婦與宋男起訴。

台中地方檢察署起訴書指出，40歲沈姓婦人為3歲沈姓男童的生母，沈婦民國104年12月與男童的生父宋男結婚，三人共同居住在台中市大里區的住處。

106年2月間，沈婦無故離家出走，由宋男獨自照顧男童，但同年3月21日上午，宋男將男童託付林姓鄰居照顧後，即不知去向，經台中市家庭暴力及性侵害防治中心獲報後將男童安置，台中市警察局霧峰分局偵辦後，將沈婦與宋男以遺棄罪嫌送辦。

沈婦因未到案被台中地檢署通緝，今年5月8日警方逮捕沈婦後，檢警告知沈婦男童已被宋男遺棄，沈婦辯稱因有其他事情要處理才離家出走，有將男童交給宋男照顧，否認遺棄，但沈婦事後不曾聯繫宋男了解男童現況，也未到宋男的戶籍地、警察與社政單位查明男童所在。

宋男向檢警表示，沈婦離家出走後，便未再與對方聯絡，坦承當時遺棄男童。台中地檢署檢察官審酌雙方與證人證詞、兒童少年保護及高風險家庭通報表等證物，今天將沈婦與宋男依違背義務遺棄罪嫌起訴。（編輯：陳政偉）1070816

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