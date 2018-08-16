電擊棒恫嚇軟禁前女友 恐怖情人被逮

（中央社記者程啟峰高雄16日電）楊姓男子昨天清晨騎機車藉故將前女友從台南載回高雄家中軟禁，以電擊棒、長刀威脅她不能聲張。女方家人報警協尋，警方今天循線逮到楊男，依略誘、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送偵辦。



高雄前鎮警分局指出，24歲的楊姓男子2、3年前在網路認識19歲的曾姓女大學生，雙方展開交往，今年4月曾女提出分手，楊男始終放不下，昨天清晨騎機車到曾女台南住家外等候，趁曾女出門要到早餐店打工，上前佯稱要載她上班，將曾女載回高雄住處。



曾女沿途數度抗拒，從後座拍打楊男，但楊男仍不放人，一路騎到高雄前鎮區住處，並將曾女帶至2樓房間，關閉她的手機。



由於當時楊男的祖母有見到曾女進門，楊男擔心曾女求救，於是在房內亮出一把長刀與手電筒型電擊棒，還開啟電擊棒發出電流聲響加以恫嚇，以致曾女不敢聲張。



曾女父母見女兒沒回家也聯絡不上，昨天深夜報警協尋，警方調閱曾女住處附近路口監視器，確認曾女被載往高雄，今天凌晨轉報前鎮警分局，警網隨後循線至楊男前鎮區福民路住處搜尋，在楊男房間的衣櫥裡找到曾女，曾女滿臉驚恐但毫髮無傷。



警方在現場起出長刀一把及手電筒型電擊棒一支，並通知曾女父母將女兒帶回。



曾女向警方表示，她不願被載往高雄，但因楊男一路不停車放人，她到高雄後，楊男又拿出電擊棒放在她腿上恐嚇，令她心生畏懼不敢求救。不過，楊男昨晚有帶她出門吃飯，她也沒遭侵犯。



楊男供稱，他在台南一家餐廳擔任服務人員，雖與曾女分手，但仍會私下聯絡。昨天清晨將曾女載回高雄後，並未傷害或性侵她，直到警方找上門，擔心曾女被人發現才叫她躲進衣櫃。



全案訊後依略誘、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070816