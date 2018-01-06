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永春高中棒球甜心 陳怡賢經理變球員

發稿時間：2018/01/06 20:29

最新更新：2018/01/06 21:09

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台北市永春高中二年級學生陳怡賢6日參加棒球訓練營YY Baseball Camp，向職棒球員取經，她透露學到不少外野基本觀念，包括喊聲、接球移動的方式。中央社記者黃巧雯攝　107年1月6日台北市永春高中二年級學生陳怡賢6日參加棒球訓練營YY Baseball Camp，向職棒球員取經，她透露學到不少外野基本觀念，包括喊聲、接球移動的方式。中央社記者黃巧雯攝　107年1月6日

（中央社記者黃巧雯桃園6日電）就讀台北市永春高中二年級陳怡賢，留著短髮、長相甜美，因緣際會下成為棒球社球隊經理，後來又成為隊上唯一女球員，去年黑豹旗青棒賽，更以先發右外野手之姿出賽。

陳怡賢今天參加棒球訓練營YY Baseball Camp，向職棒球員取經，她透露學到不少外野基本觀念，包括喊聲、接球移動的方式。

喜歡棒球的陳怡賢國小時就曾接觸樂樂棒球，上了高中後，因為朋友的關係，因緣際會成為永春高中棒球社的球隊經理。

不過，在球場旁觀賽的陳怡賢，覺得只是加油不夠熱血，決定與男同學一起投入練習，去年9月成為隊上唯一女球員。

陳怡賢不諱言，與一群男球員一同訓練會有壓力，「體能都要做得跟男生一樣，每次都會很累」。

陳怡賢不因練習辛苦而退縮，她選擇繼續留在隊上，而她也回想起，第一次上場比賽很緊張，第二次則在去年黑豹旗棒球賽以先發右外野手第8棒登場，反而比較能放鬆，盡情享受比賽。

永春高中去年在黑豹旗首輪以17：2提前扣倒延平高中，奪下隊史首勝，雖然無緣晉級第2輪，但陳怡賢說：「變得更喜歡棒球，即使升高三也想繼續來打黑豹旗，參加YY Baseball Camp就是因為想要讓自己變強。」1070106

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