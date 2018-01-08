球哥爸狂言不影響 湖人贏老鷹終結9連敗

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天不受「球哥」波爾父親批評教頭的爭議影響，在主場靠著均衡攻勢以132比113擊敗亞特蘭大老鷹，殷格拉姆全場攻下20分，助湖人終結9連敗。



路透社報導，湖人戰績來到12勝27敗，避免重現1994年10連敗隊史紀錄。



湖人今天有8人得分達雙位數，包括殷格拉姆（Brandon Ingram）。隊友克拉克森（Jordan Clarkson）18分；藍德爾（Julius Randle）15分、9籃板。卡德威－波普（Kentavious-Caldwell Pope）和庫茲馬（Kyle Kuzma）都是14分。



全場最高分是老鷹後衛施洛德（Dennis Schroder）27分，隊友貝茲摩（Kent Bazemore）和柯林斯（John Collins）各搶15分。



老鷹的得分好手普林斯（Taurean Prince）上半場在右手無名指「吃蘿蔔」後離場，但之後再度上場，全場打了24分鐘，貢獻6分、7籃板。



老鷹苦吞3連敗，跨年後不曾贏球，目前戰績來到10勝29敗。



湖人新星「球哥」波爾（Lonzo Ball）因肩傷缺席6場後回歸打第2場，繳出13分、10籃板、6助攻。



球哥的父親拉瓦（Lavar）賽前批評教頭華爾頓（Luke Walton）。他告訴ESPN：「大家可以看到他們都不想再為路克（華爾頓）打球…路克再也管不住球員，他們不想替他打球。」



球哥今天被問到對父親出此言有何看法。球哥告訴媒體：「我願為任何人打球…我的工作就是打籃球。我不是來決定誰當教頭。」



華爾頓否認拉瓦的說法，不認為他已無法控制球隊，還表示獲得聯盟其他教練的支持。（譯者：中央社盧映孜）1070108