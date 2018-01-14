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新秀馬卡南終場前跳投 助公牛險勝活塞

發稿時間：2018/01/14 17:43

最新更新：2018/01/14 17:43

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（中央社芝加哥13日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛新秀馬卡南在今晚比賽終場前68秒跳投超前比數，幫助球隊在主場芝加哥聯合中心以107比105險勝底特律活塞。

路透社報導，公牛3天前對上主場隊伍紐約尼克的二度延長加賽中，馬卡南（Lauri Markkanen）獲得生涯新高33分，他今天砍下19分是隊上6名得分雙位數球員中的最高分。

公牛板凳球員米羅提契（Nikola Mirotic）和波提斯（Bobby Portis）分別拿下16分和15分，後衛拉文（Zach LaVine）效力明尼蘇達灰狼時期，因為左膝前十字韌帶受傷而休養11個月後，今天他為公牛效力的首場比賽中貢獻14分。

活塞後衛布萊德雷（Avery Bradley）終場前1分29秒砍進一顆2分球後，活塞以105比104領先。

馬卡南在比賽還剩1分12秒的時候投出三分球沒進，但公牛搶下籃板，後衛鄧恩（Kris Dunn）傳球給馬卡南，馬卡南出手投進超前比數，是兩隊在這場比賽比分第23次互相超前。

鄧恩添得18分、8次助攻和8個籃板，公牛全隊命中率為48.3%，三分球36投17中。

布萊德雷19投10中，砍下全隊最高的26分，其中包括6顆三分球。然而，布萊德雷在終場最後12分鐘內僅7投1中。

活塞中鋒德拉蒙（Andre Drummond）在第4節拿下8分，全場貢獻21分及15個籃板，是本季第28次締造雙十成績。前鋒哈里斯（Tobias Harris）全場14投3中，一共得到7分。（譯者：中央社陳彥鈞）1070114

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