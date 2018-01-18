澳網輸謝淑薇 蒙奎露薩拒怪罪球場高溫

（中央社墨爾本18日綜合外電報導）溫布頓網球公開賽女單冠軍蒙奎露薩今天敗給台灣女將謝淑薇，也成為本屆澳洲網球公開賽目前為止落馬最大咖球員，不過她拒絕把輸球原因歸咎於被高溫燙到起水泡的雙腳。



法新社報導，備賽時就遭腿傷阻礙的大會第3種子蒙奎露薩（Garbine Muguruza）今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）1小時59分的賽事中，原本與世界排名88的謝淑薇一路鏖戰，最後卻以6比7、4比6遭到淘汰。



蒙奎露薩告訴記者：「我也許可以表現得更好，但最後她（謝淑薇）贏得理所當然。事實就是如此。」



兩屆大滿貫女單冠軍蒙奎露薩比賽一開始就一路苦苦追趕頑強的32歲謝淑薇。謝淑薇上一次取得WTA女單冠軍頭銜是在2012年的廣州女網上。



蒙奎露薩表示，由於氣溫高達攝氏39度以上，她的雙腳飽受高溫所苦。



她說：「我認為球場表面非常、非常酷熱，很容易就起水泡和發紅。」「我不認為這是今天我沒能獲勝的原因。」



蒙奎露薩在第2盤保住第一個賽末點，將比數挽回成4比5，但後來謝淑薇便沒再出現失誤。



曾在2014年連續5週名列女子雙打排名第一的謝淑薇說：「我知道她（蒙奎露薩）會給我很多壓力。」



她說：「打到5比4時我心想要撐住，並試著拿下我的發球局。」



「要和世界排名20內的女孩們對打從來就不輕鬆。我心理上認為她們一定強得多，因此我們上場時必須忘記自己在和誰對打，並專注在比賽上。」（譯者：中央社李佩珊）1070118