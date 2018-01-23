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曹志禕全新短曲 四大洲花滑賽獻台冰迷

發稿時間：2018/01/23 15:11

最新更新：2018/01/23 15:11

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（中央社記者李晉緯台北23日電）台灣花滑一哥曹志禕去年底向中央社記者透露他正練習新的短曲，如今雖然全新曲目依舊神秘，但他表示，本次四大洲花滑賽將首次在比賽中呈現新曲表演，並以此回饋地主冰迷支持。

國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽，24日將在台北小巨蛋由冰舞的短曲、雙人的短曲、女子單人的短曲揭開序幕，男子單人賽事將於25日先進行短曲比賽，本次將有參加男子單人的曹志禕、湯銘恩，和參加女子單人的林仁語代表地主出賽。

去年底率先向中央社記者透露，正練習新短曲的曹志禕，在這次比賽開始前仍不願公開新的曲目究竟為何，只願透露新曲敘述的是愛情故事，讓人有「柔美中帶著悲傷」的感受，並說：「今年我特別在表演上加強，希望展現和過去全然不同的風格。」

曹志禕在練習過後告訴中央社記者，他結束國外的移地訓練，回來台灣已經一週時間，目前狀況維持得很好，「每天練習後都感覺比之前更好」。

談到這次的四大洲花滑賽，曹志禕表示，除了更加著墨在表演上，在技巧上包括步伐、跳躍等也都增加了難度，尤其4圈跳也在動作安排中，他說：「4圈跳躍在練習時的把握度提高了，但比賽的時候因為容易緊張，所以成功機率還有待提升，希望接下來能逐漸習慣在比賽中做出這樣的動作。」

四大洲花滑賽是僅次冬季奧林匹克運動會、世界花式滑冰錦標賽的重要賽事，本次四大洲花滑賽是平昌冬奧前最後的大賽，因此吸引包括日本選手宇野昌磨、田中刑事、宮原知子、坂本花織等名將，和極富神秘色彩的北韓雙人組合廉太鈺、金柱希等近20人（組）選手來台參賽，並為冬奧暖身。1070123

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