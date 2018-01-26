吳昇峰爆米花MVP 再拚亞運正選名單

合作金庫30歲投手吳昇峰（前）26日在爆米花棒球聯盟總冠軍系列賽第3戰當功臣拿下勝投，率隊拿下總冠軍，也獲頒MVP。中央社記者謝靜雯攝 107年1月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）合作金庫30歲投手吳昇峰，去年亞錦賽對南韓一戰成名，抱著力拚亞運中華成棒隊正選名單的目標，在爆米花棒球聯盟表現亮眼，總冠軍賽第3戰當功臣，率隊拿下總冠軍，也獲頒賽會MVP。



吳昇峰曾有過職棒夢，曾在兄弟象隊當練習生，原本2014年時想參加中職選秀，但因為手肘開刀錯過，吳昇峰表示，沒能打職棒當然會有遺憾，剛開始到合庫隊時，還會有挑戰職棒的念頭，但現在隨著年紀越來越大，有很多的考量，已經漸漸沒有這樣的想法，「那時候的顧慮太多，但如果再重來，或許會去挑戰（職棒）。」



沒能在職棒舞台發光，吳昇峰在業餘投出一片天，去年荷蘭港口盃棒球賽入選中華代表隊，對日本好投率隊闖進冠軍戰，接著在亞洲棒球錦標賽首度入選正式國際賽成棒中華代表隊，對南韓一戰成名。



此次爆米花目的之一，為替今年雅加達亞運中華成棒隊選兵，合庫總教練、亞運中華成棒隊總教練許順益肯定吳昇峰表現，「相信他會成為之後中華隊重要的投手戰力」。



吳昇峰表示，拚進亞運正選名單當然是一個目標，「但一開始怕得失心太重，反而影響表現，不斷告訴自己每場比賽扮演好該做的角色。」



吳昇峰在爆米花例行賽總計出賽7場，投39.2局，防禦率2.95，戰績6勝、沒有吞下敗戰，總冠軍賽首戰先發5局失1分、無關勝敗，今天關鍵第3戰6局好投，率隊拿下冠軍，他表示沒有想太多，「先發時剛好打線都有幫忙，就是盡自己的本分，能夠拿下勝利是隊友1加1一起努力才能帶到的結果。」1070126



