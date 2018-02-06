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林書豪包餃子與球迷視訊 提前賀新年

發稿時間：2018/02/06 11:19

最新更新：2018/02/06 11:45

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美職籃籃網台裔球星林書豪（左）5日（本地時間）與華裔球迷視訊互動、相見歡，提前賀新年。中央社記者黃兆平紐約攝　107年2月6日美職籃籃網台裔球星林書豪（左）5日（本地時間）與華裔球迷視訊互動、相見歡，提前賀新年。中央社記者黃兆平紐約攝　107年2月6日

（中央社記者黃兆平紐約5日專電）農曆新年將至，美職籃籃網台裔球星林書豪今天在NBA安排下錄製新年賀詞，並親手桿製麵皮、包餃子與球迷視訊互動，球迷都希望他早日康復，回到球場再顯雄風。

正在加拿大復健的林書豪，上週末傷後首度回到紐約布魯克林籃網主場，觀賞隊友比賽。趁著明天飛回溫哥華Fortius運動暨健康中心繼續復健前，今天以直播視訊與華裔球迷互動，預祝網友狗年快樂健康。

NBA安排林書豪在布魯克林一家中餐館與四川大廚PK包餃子，並會見球迷。豪小子雖非專業人士，仍試著桿麵皮、包餃子，動作頗專業，並記得在餡料內加入蛋白，還吃了自己包的餃子，網友覺得他添加辣椒的沾醬看起來相當可口。

林書豪回憶小時候過年時，媽媽都會準備好多菜，邀請很多朋友到家中作客，很喜歡那種氛圍，大家在一起聊天吃飯，很熱鬧很快樂。

他說，除了餃子，很喜歡吃蔥油餅與炒飯，同時顧及營養，較常吃雞肉、牛肉、健康的食品，豬肉較少碰。

林書豪特別感謝華裔球迷長期力挺與支持鼓勵，不像有些美國球迷在他受傷時不太歡迎他。今年暑假亞洲行將分別前往兩岸三地，與球迷分享復健心得。

除了傷後何時復出，網友特別關心林書豪的髮型，他說，目前髮型還算方便，以前另一種比較高的綁髮，非常不方便，打球時頭髮還會掉下來，遮住眼睛。

林書豪坦言，留長頭髮真的很辛苦，每天起床要花很多時間整理，明年依舊會留現在的髮型，之後就會回到更早時的普通髮型，不用太多時間處理。

NBA今天錄製的林書豪新年賀詞將在農曆年期間播放，與球迷分享。1070206

農曆新年將至，美職籃籃網台裔球星林書豪（中）5日（本地時間）在NBA安排下錄製新年賀詞，並親手桿製麵皮、包餃子與球迷視訊互動。中央社記者黃兆平紐約攝 107年2月6日農曆新年將至，美職籃籃網台裔球星林書豪（中）5日（本地時間）在NBA安排下錄製新年賀詞，並親手桿製麵皮、包餃子與球迷視訊互動。中央社記者黃兆平紐約攝 107年2月6日
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