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拓荒者雙槍火力猛 勇士跌落西區龍頭寶座[影]

發稿時間：2018/02/15 16:22

最新更新：2018/02/15 16:40

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影片來源：Portland Trail Blazers YouTube頻道

（中央社波特蘭14日綜合外電報導）NBA波特蘭拓荒者「雙槍俠」里拉德與麥卡倫今天各轟下44、29分，不但帶隊在主場以123比117擊倒衛冕軍金州勇士，也把勇士從西區聯盟龍頭寶座拉下馬。

儘管杜蘭特（Kevin Durant）狂飆50分，勇士依舊不敵拓荒者，戰績來到44勝14負，在明星賽登場前讓出西區戰績第一的頭銜。休士頓火箭以44勝13負躍居西區老大。

拓荒者除了里拉德（Damian Lillard）及麥卡倫（CJ McCollum）的兇猛火力，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）也貢獻17分13籃板。拓荒者近11場主場比賽贏了10場，戰績提升到32勝26負，西區排名第6。

勇士本戰落敗後，對拓荒者的7連勝喊卡，近來的3連勝也劃下句點。

上半場里拉德與杜蘭特均砍下20分，不同的是拓荒者三分砲猛烈，全隊18投7中，向以三分見長的勇士卻只有15投3中，兩節打完拓荒者以63比51領先12分。

勇士第3節初靠著杜蘭特連續兩次4分打（三分線投進外加罰進1分），一度追到73比74落後僅1分，不過此節終了仍以87比92落後5分。

終場前8分鐘，勇士連得8分，將比數追成99比99平手；拓荒者不甘示弱發動一波10比2的攻勢，終場前5分3秒再把領先差距拉開，以109比101領先。接下來勇士只能再把差距最多縮小到2分，無力超前，最後就以6分之差敗北。（譯者：徐崇哲）1070215

影片來源：Portland Trail Blazers YouTube頻道
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