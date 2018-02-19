投打戰力大進補 悍將力拚首座總冠軍

中華職棒富邦悍將2018年初投打戰力大補強，加上傷兵陸續歸隊，板凳深度加深，領隊蔡承儒（前右）、總教練葉君璋（前左）希望2018年力拚隊史首座總冠軍。中央社記者黃巧雯攝 107年2月19日

中職29年點兵 老中青各有看頭（4）（中央社記者黃巧雯台北19日電）中華職棒富邦悍將今年初投打戰力大補強，找來遭中信兄弟釋出的蔣智賢、陳鴻文等人加入，加上傷兵陸續歸隊，板凳深度加深，展現今年力拚隊史首座總冠軍決心。



2016年義大犀牛拿下隊史第一座、也是最後一座總冠軍，2017年富邦接手第一個球季，悍將以48勝70敗2和收尾，戰績倒數第一，也是4隊中唯一沒有打進季後賽的球隊。



富邦悍將2017年團隊打擊率2成82，排名第三，得分623分，則是4隊中最少，相較於其他3隊動輒破百轟，悍將去年僅敲出95發全壘打，較2016年131發，長打火力大幅衰退，加上牛棚生鏽，以及高國輝、林益全、林哲瑄等多名主力戰將掛傷號，導致戰績在4隊中敬陪末座。



為備戰新球季，悍將除了今年初就與去年戰績16勝4敗，防禦率2.18，拿下投手三冠王的洋將羅力續約外，1月15日球隊開訓時，更宣布一口氣網羅遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清。



蔣智賢去年僅出賽89場，就貢獻21轟，在澳洲職棒打擊手感依舊火熱，除了能守三壘外，總教練葉君璋也安排蔣智賢可與林益全分擔一壘守備工作，或擔任指定打擊。



富邦悍將今年內、外野以及先發九棒都相當競爭，外野部分，除了胡金龍外，林哲瑄、高國輝等人歸隊，張正偉也能守外野。



內野方面，林益全、蔣智賢已卡位守一、三壘，新人范國宸可擔任替補，葉君璋另安排三壘手李宗賢移防其他位置，和高國麟競爭守游擊，陳品捷則鎮守二壘防線。



曾在2014年至2016年連續3年拿下全壘打王的高國輝歸隊，加上有重砲手蔣智賢加入，與林益全將合組中心打線。



隨著傷兵陸續歸隊，加上新血加入，悍將戰力完整、板凳深度更深，一字排開的打線，令其他3隊稱羨。悍將擁有一手好牌，未來該怎麼排打線，富邦悍將領隊蔡承儒把這個甜蜜的負擔，丟給葉君璋去煩惱。



投手戰力方面，悍將今年預計3名洋投全排先發，本土投手爭奪剩餘先發名額將更加激烈，包括黃亦志、范玉禹、陳明軒、陳仕朋、蔡明晉以及去年在亞洲職棒冠軍爭霸賽對日本先發表現不錯的林政賢，都是教練團的口袋名單，將視春訓狀況而定。



剛加入的陳鴻文能先發、能中繼，也是一枚活棋，與林煜清都能扛起中繼角色。



有「不死鳥」之稱的郭泓志去年在一軍都是以後援角色登板，去年底生涯第8度動刀，後續持續復健，與傷癒復出羅嘉仁都是今年終結者人選。



中信兄弟棄將今年轉戰悍將，與過去老東家交手時，能否上演復仇者聯盟，也是今年看球一大話題。而富邦悍將今年花大錢整建新莊球場，並將60場主場全數安排在新莊，展現經營主場的決心，加上補強投打戰力，能否打出與去年截然不同的成績，球季開打時便能見真章。（編輯：黃瑞弘）1070219





中華職棒富邦悍將今年初投打戰力大補強，找來遭中信兄弟釋出林煜清（左）、張正偉（右）等人加入，加上傷兵陸續歸隊，展現力拚隊史首座總冠軍決心。中央社記者黃巧雯攝 107年2月19日

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