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球星浴火重生 李恆儒幕後推手

發稿時間：2018/02/19 13:01

最新更新：2018/02/19 17:04

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台灣師範大學體育學系助理教授李恆儒（中）協助球員復健、訓練，曾協助傷癒復出羅嘉仁（左）登上大聯盟投手丘，也曾讓只打半季的高國輝（右）拿下全壘打王。中央社記者黃巧雯攝　107年2月19日台灣師範大學體育學系助理教授李恆儒（中）協助球員復健、訓練，曾協助傷癒復出羅嘉仁（左）登上大聯盟投手丘，也曾讓只打半季的高國輝（右）拿下全壘打王。中央社記者黃巧雯攝　107年2月19日

中職29年點兵 老中青各有看頭（6）（中央社記者黃巧雯台北19日電）每年球季結束，就是台灣師範大學體育學系助理教授李恆儒忙碌開始，不少職棒球員陸續報到，他曾協助傷癒復出的羅嘉仁登上大聯盟投手丘，也曾讓只打半季的高國輝拿下全壘打王。

李恆儒為美國奧勒岡大學（University of Oregon）博士，曾擔任過小聯盟體系防護員，協助受傷球員復健、訓練，他和球員一樣，曾經也有大聯盟的夢，但因防護員體系也如同小聯盟球員一般，經歷過1A、2A、3A層層歷練，才有可能升大聯盟，過程漫長、艱辛。

李恆儒說：「就像是一個蘿蔔一個坑，後來發現真的要上去，要花好長的時間，也許都上不去，就像小聯盟選手不一定上得了大聯盟。」

在認清現實後，李恆儒決定在美國攻讀博士學位，學成後返台先到嘉義大學任教，後來再到師大授課。

回台後單純授課、做研究的生活，無法學以致用，讓曾經在美國擔任防護員歷練的李恆儒感到可惜，直到2010年羅嘉仁手肘內側附韌帶受傷，透過經紀公司找上他，並促成羅嘉仁後來登上大聯盟投手丘，也連帶開啟了他在台灣為球員復健、訓練的開端。

富邦悍將的高國輝2014年1月開刀接受「脊椎滑脫手術」，後來找上曾協助羅嘉仁、陳偉殷復健的李恆儒，短短半年時間，就在當年7月重返球場，半季就敲出18轟，成為全壘打王，並在2014至2016年寫下連續3年拿下全壘打王紀錄，也開啟國內球員自主訓練的風潮。

高國輝表示，自主觀念很基本，一直都很重要，球員不只在職棒賽季期間要訓練、加強，「看那些大聯盟選手在舞台上光鮮亮麗的時候，都不知道他在休季期間，花多少努力在做訓練」。

李恆儒協助職棒球員自主訓練，今年球員人數一度達到歷史高峰14人，球員一字排開包括旅美的陳偉殷、林子偉，旅日的陳冠宇、宋家豪、呂彥青，以及國內職棒球星高國輝、羅嘉仁、王溢正等人。他開玩笑地說：「幾乎台灣身價最好的球員都在這邊，我們這邊可以組出一支明星隊。」

李恆儒為球員安排每週一、三、五訓練課程，為讓球員作息正常、早睡早起，從上午9時起開始跑步熱身、重量訓練，中午結束課程。

除了協助球員復健、訓練外，李恆儒也是重要的心靈導師，羅嘉仁2016年開季前接受肩膀手術、整季報銷，後來又再向李恆儒報到。

在那次的復健路上，李恆儒整整陪伴羅嘉仁一年多，他形容羅嘉仁當時很孤單、很可憐，「但他都來了，你要讓他覺得沒有人放棄他」。

李恆儒一開始也沒把握，肩盂唇開刀後還能再重回球場，畢竟美國成功案例只有2成，加上訓練過程枯燥乏味，他有時還得講笑話、八卦，設法轉移羅嘉仁注意力。

身為李恆儒團隊所指導復健、訓練的元老級球員，羅嘉仁曾經也思考過，可能再也回不去球場，但他抱著「唯有努力過才知道，不努力執行，就一定會失敗」的信念，照著團隊開出的菜單，按表操課。

最終羅嘉仁靠著毅力，相隔714天，2017年9月再度重新站上一軍投手丘，也令李恆儒相當開心。

在李恆儒心中最大的成就感就是看到球員健健康康回到場上，他對球員的期待很單純，「球季保持健康，我不會說你成績要多好」。

李恆儒接觸過許多球員中，其中又以陳偉殷對訓練的執著態度，最獲得他讚賞。

李恆儒表示，陳偉殷一直想要突破自己極限，雖然已經有很好的成就，但不會因此自滿，而學弟在訓練或投球時，也樂於指導，值得年輕球員效法。

對於李恆儒的肯定，陳偉殷謙虛地說，是自己太龜毛，只是多觀察一下其他球員，希望訓練姿勢正確，以免受傷或訓練的效果打折扣。（編輯：黃瑞弘）1070219

台灣師範大學體育學系助理教授李恆儒協助球員復健、訓練，每年球季結束後不少職棒球員會找他報到，包括旅美好手陳偉殷（左2），富邦悍將羅嘉仁（右2）。中央社記者黃巧雯攝　107年2月19日台灣師範大學體育學系助理教授李恆儒協助球員復健、訓練，每年球季結束後不少職棒球員會找他報到，包括旅美好手陳偉殷（左2），富邦悍將羅嘉仁（右2）。中央社記者黃巧雯攝　107年2月19日

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