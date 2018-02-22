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桃猿新球季薪事搞定 牛棚3將獲複數年約

發稿時間：2018/02/22 16:18

最新更新：2018/02/22 17:16

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中華職棒Lamigo桃猿隊新球季合約全數搞定，去年球季表現亮眼的3名牛棚投手陳禹勳（右起）、林柏佑和王躍霖都獲得複數年約。圖為3人去年奪得總冠軍後開心合影。中央社記者張新偉攝　107年2月22日中華職棒Lamigo桃猿隊新球季合約全數搞定，去年球季表現亮眼的3名牛棚投手陳禹勳（右起）、林柏佑和王躍霖都獲得複數年約。圖為3人去年奪得總冠軍後開心合影。中央社記者張新偉攝　107年2月22日

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿隊新球季合約全數搞定，去年球季表現亮眼的3名牛棚投手陳禹勳、林柏佑和王躍霖都獲得複數年約，郭嚴文加薪新台幣10萬元，本季月薪42萬元。

桃猿隊投手陳禹勳去年球季刷新中職單季救援成功紀錄，球團開出2年複數年約，今年月薪48萬元，明年月薪55萬元；林柏佑兩年合約，今年月薪38萬元，明年月薪42萬元，王躍霖則獲得3年複數年合約，今年月薪28萬元，明、後年分別為34萬元、40萬元。

去年先發表現亮眼的投手林樺慶今年獲加薪9萬元，本季月薪16萬元；野手部分郭嚴文加薪10萬元，新球季月薪42萬元，梁家榮去年月薪7萬元，今年加薪至月薪12萬元，林承飛薪水維持平盤，月薪16萬元。

桃猿新球季球員合約全部搞定，目前進入以賽代訓階段，備戰月底赴北海道與日職火腿隊舉行的兩場交流賽。

桃猿為本季第一支完成全部球員談薪的球隊，統一獅隊、富邦悍將隊和中信兄弟隊都還有部分球員薪水還沒確定，等薪水確定後球團會陸續公佈。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070222

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